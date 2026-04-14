الخليل – اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأصدرت أمرا عسكريا بإغلاقها، واعتقلت رئيسها وعددا من موظفيها.

وصنّف جيش الاحتلال الجمعية، في منشور ألصقه فوق بابها الذي أغلقه بالأكسجين والصاج، أنها "غير قانونية"، وادعى أن الإغلاق جاء بحجة "التورط في دعم الإرهاب"، وهو ما ينفيه القائمون على الجمعية.

وتأسست الجمعية الخيرية عام 1961، ومرخصة من قِبل السلطة الفلسطينية.

وقال محامي الجمعية عبد الكريم فراح، للجزيرة نت، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء مقر الجمعية بعد أن أغلقت الشوارع المؤدية إليها.

وأضاف أن عملية الاقتحام استمرت 4 ساعات، حيث داهم الجنود مقر الإدارة خلال اجتماع لها، واعتقلوا كل من تواجد بداخلها، لا سيما رئيس الجمعية ووزير الأوقاف السابق الشيخ حاتم البكري، المرشح حاليا لانتخابات بلدية الخليل المزمعة في 25 أبريل/نيسان الجاري عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، و5 أشخاص آخرين.

واستهجن المحامي فراح هذا الاقتحام، مؤكدا أنه مفاجِئ، خاصة أن الجمعية مرت بحالة استقرار منذ 2008، حيث قررت سلطات الاحتلال إغلاقها، وبعد تسويات وتدخل السلطة الفلسطينية لم يتم اقتحامها أو اعتقال أي من أفرادها أو مصادرة مقتنياتها، حتى عام 2024.

وأشار إلى تحرك قانوني خاضه في حينه المحامي الفلسطيني جواد بولس والسلطة الفلسطينية ممثلة بمحافظة الخليل، حيث جرى ترتيب أوضاع الجمعية بما يسمح باستمرار عملها، مؤكدا أن الجهود القانونية ستُستأنف مجددا لإعادة فتح الجمعية وتفنيد تُهم الاحتلال.

ولفت إلى أن إغلاق عام 2024 لم يكن طويلا، حيث اقتحم الاحتلال المقر الرئيس للجمعية وأغلقه لمدة 6 أشهر، قبل أن يفتح ثانية ويشرع بتقديم خدماته، وتلا ذلك اقتحام في 2025 واعتقال لبعض الأشخاص، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحهم.

يُذكَر أن الجمعية التي تُعَد من كبرى الجمعيات الخيرية بالضفة الغربية وتتبع لها مدارس شرعية تضم أكثر من 2200 طالب وطالبة، ويعمل بها 230 موظفا، كما ترعى الجمعية أكثر من 6 آلاف يتيم، وفق فراح.