حاخام وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى وأدوا "السجود الملحمي" قبالة مسجد قبة الصخرة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتدوا على سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس بوضع بوابة حديدية تقتطع جزءا منه، وسط تنديد رسمي فلسطيني.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، عدد المقتحمين بـ215 مستوطنا، في الفترتين الصباحية والمسائية، مؤكدة أن الاقتحامات تمت من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

ويُقصَد "بالسجود الملحمي" الانبطاح الكامل على الأرض، ببسط اليدين والقدمين والوجه، ويُعَد أقصى درجات الخضوع، وفق المعتقدات التوراتية، والمعتقدات اليهودية (سفر اللاويين)، يُحظَر أداؤه على الحجارة لارتباطها بعبادة الأصنام، إلا أن المستوطنين يستثنون المسجد الأقصى من ذلك، باعتباره "هيكلا قائما" وفق زعمهم.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية إن الحاخام الإسرائيلي إيال تسينوف، المعروف بتطرفه واقتحاماته المتكررة للمسجد، تقدَّمَ المقتحمين اليوم وأدى صلوات على الدرجات المؤدية إلى قبة الصخرة، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لقدسية المكان واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم".

من جهة ثانية، قالت المحافظة إن مستوطنين أقدموا على نصب بوابة حديدية بين سوق القطانين وباب الحديد داخل البلدة القديمة من مدينة القدس، وذلك بمحاذاة حوش الزوربا الذي استولوا على جزء منه سابقا.

ووُصفت الخطوة بأنها "اعتداء على معلم تاريخي وتغيير لمعالم المنطقة، فضلا عن التضييق على المواطنين وتقييد حركتهم، خاصة أنها اقترنت بقيام المستوطنين بأداء طقوس تهويدية في محيط الموقع، في سياق محاولاتهم لفرض واقع جديد في البلدة القديمة بالقدس".

ورفضت الشرطة الإسرائيلية الاستجابة لطلب الأهالي بإزالة البوابة، نافية أي صلة لها بتركيبها، مما أثار شبهة توفير غطاء وحماية للمستوطنين وفق المحافظة.

من جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إن بلدية الاحتلال في المدينة أجبرت سكان منزلين في القدس على هدمهما.

وأضاف أن 16 مقدسيا باتوا ليلة الأحد-الاثنين بلا مأوى "بعد أن أُجبر المواطن محمد علي سواحرة على هدم منزلين ذاتيا بقرار من البلدية بحجة البناء دون ترخيص"، مشيرا إلى أن المنزلين كانا يؤويان 4 عائلات، وأحدهما قائم منذ عام 1975، والآخر منذ عام 2012.