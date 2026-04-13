بدء الحصار البحري الأمريكي على إيران.. من يملك اليد العليا في الميدان؟

دخل الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيّز التنفيذ، ليشمل الساحل الإيراني كله من أقصى الشرق حتى أقصى الغرب، في خطوة عسكرية تستهدف جميع السفن الخارجة من الموانئ الإيرانية أو المتوجهة إليها، وفقا للأوامر الصادرة عن قيادة القوات المركزية الأمريكية.

وبشأن الرد الإيراني المحتمل، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إن إيران تمتلك منظومة صواريخ بحرية من طرازَي كروز ونور يصل مداها إلى 200 كيلومتر، قادرة على استهداف القطع البحرية الأمريكية في بحر العرب من عمق بري إيراني، مستدركا بأن هذه القطع مزوَّدة بمنظومات دفاعية متطورة، وأن ابتعادها عن الساحل يمنح وقتا أطول للاعتراض.

وأضاف أن التأثير العسكري الإيراني يبلغ ذروته داخل المضيق وليس في بحر العرب، إذ يتيح الوجود على الجزر الإستراتيجية سيطرة فعلية على حركة الملاحة في أضيق نقاط الاختناق.

وأوضح أن هذا الحصار يقسم الساحل الإيراني إلى 3 مناطق عملياتية مختلفة:

الموانئ داخل الخليج.

محيط مضيق هرمز بخصوصيته الإستراتيجية البالغة.

الموانئ الواقعة خارج المضيق مثل تشابهار وجاسك التي تمثل المنفذ الإيراني البديل على بحر العرب.

وخلال فقرة التحليل العسكري، دعا جوني إلى التمييز بين مهمتين مختلفتين تماما في طبيعتهما؛ مهمة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ومنع الدخول والخروج، ومهمة فتح مضيق هرمز عبر إزالة الألغام والتحكم في الممر الملاحي.

ولكنه لفت إلى أن قدرة إيران على منع الحصار تبقى ضئيلة جدا، في حين تمتلك طهران نفوذا عسكريا أقوى بكثير في ملف إعاقة عمليات إزالة الألغام داخل المضيق.

آليات الحصار التقنية

وعلى الخريطة التفاعلية، أوضح الصحفي محمد رمّال أن بيان البحرية الأمريكية يمتد ليشمل بحر العرب بالكامل إلى جانب مياه الخليج، مسلطا الضوء على أهمية ميناء تشابهار الذي أقيم بالشراكة مع الهند، وميناء جاسك الإستراتيجي الذي طورته إيران تحديدا لتصدير نفطها وبضائعها من خارج نقطة الاختناق في هرمز.

ولفت رمّال إلى أن البحرية الإيرانية ما زالت تحتفظ بأكثر من 10% من قواتها، تتمثل في زوارق ملغمة يمكن التحكم فيها عن بُعد وألغام بحرية مخبأة في أنفاق على طول الساحل الجنوبي، فضلا عن جزر محصَّنة مثل هرمز ولارك وطنب الكبرى وسيري.

وبشأن الآليات التقنية للحصار، كشف الاستشاري في مجال الملاحة والسلامة البحرية عبد العزيز عيسى المهندي أن جهاز تتبُّع السفن المعروف بـ"إيه آي إس" يكشف هوية كل سفينة وحمولتها وعلمها ووجهتها ومسارها التاريخي الكامل عبر الأقمار الاصطناعية، مما يجعل أي محاولة للتحايل عبر تغيير التسجيل أو رفع علم آخر مكشوفة تماما أمام الاستخبارات الأمريكية.

ودخل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحصار جميع السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها حيّز التنفيذ، اليوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي (الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وأعلن الجيش الأمريكي أنه سيفرض حصارا في خليج عُمان وبحر العرب شرق مضيق هرمز، وقال إنه سيشمل جميع السفن بصرف النظر عن الأعلام التي ترفعها، مشيرا إلى أنه يبدأ اليوم الاثنين في الساعة المذكورة.