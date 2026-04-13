خبير إسرائيلي يحذر نتنياهو من التورط أكثر في لبنان

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu participate in the state memorial ceremony for the soldiers killed in the War, at Mt. Herzl, In Jerusalem, Thursday, Oct. 16, 2025. (Alex Kolomoisky/Pool Photo via AP)
الكاتب قال إن تذبذب نتنياهو في الملف اللبناني يعكس مأزقا متصاعدا في سياساته (أسوشيتد برس)
Published On 13/4/2026

حذر رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب، ميخائيل مليشتاين، في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، من حالة التذبذب والتوتر التي يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه فيها بسبب الملف اللبناني.

وقال مليشتاين إنه من الصعب رسم خط واضح بين سيل التصريحات الإسرائيلية الأخيرة عن لبنان، من الدعوة إلى نزع سلاح حزب الله، مرورا بالتأكيد أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يقيّد هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان، وصولا إلى إعلان نتنياهو بدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية.

ويعكس هذا التذبذب -بحسب الكاتب- مأزقا سياسيا وعسكريا متفاقما. فمن جهة، يسعى نتنياهو من خلال مواصلة الحرب في لبنان إلى طمس علامات الاستفهام التي رافقت إنهاء الحرب على إيران، ومن جهة أخرى يواجه ضغوطا أمريكية متزايدة أسفرت بالفعل عن كبح الهجمات في بيروت.

وفي الخلفية، تواصل إيران المطالبة بأن يشمل أي إنهاء للحرب معها لبنان أيضا، بما يدل على أن نفوذها الإقليمي تضرر لكنه لم يختف.

First responders gather at the site of an Israeli airstrike that targeted a neighbourhood in the southern Lebanese village of Kfar Roummane, on April 13, 2026.
يقترح مليشتاين التركيز على أهداف واقعية في لبنان (الفرنسية)

مأزق مفتوح

ويؤكد مليشتاين أن إسرائيل وجدت نفسها في مأزق، إذ لم تنجح في القضاء على حزب الله رغم الضربات القاسية والضغط الذي تمارسه على لبنان، في حين تتواصل معاناة سكان الشمال من غياب الأمن.

ويرى أن تعميق الهجوم أو توسيع المناورة سيؤدي إلى أضرار تراكمية، كما حدث في غزة.

ويدعو الكاتب إلى تبنّي أهداف أكثر واقعية، مثل تقليص التهديدات العسكرية جنوب الليطاني بإشراف أمريكي، والحفاظ على حرية العمل في لبنان، مع تسريع المسار السياسي بين إسرائيل ولبنان.

ويوضح أن نزع سلاح حزب الله هدف مهم، ولكنَّ احتمالات تحقيقه ضعيفة حاليا، سواء عبر تحرك عسكري إسرائيلي واسع أو بتدخل حاسم من الجيش اللبناني.

ويقول مليشتاين إن الرهان على القوة وحدها لا يكفي، وأن أي إنجاز عسكري لا يرافقه مسار سياسي واضح سيتآكل تدريجيا ويتحول إلى ضرر إستراتيجي.

المصدر: يديعوت أحرونوت
