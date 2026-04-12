بسبب تعنت الاحتلال.. تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة

حذّر مدير مجمع ناصر الطبي عاطف الحوت، من انهيار كامل للخدمات المقدمة للمرضى في قطاع غزة في ظل منع الاحتلال إدخال الزيوت الخاصة بالمولدات الكهربائية، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإدخال الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي في غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عددا من المرضى يفارقون الحياة يوميا في المستشفيات أثناء انتظارهم للسفر لتلقي العلاج، وأكدت أن حياة المرضى لا تحتمل المزيد من الانتظار والوقت ينفد.

يذكر أن القطاع الصحي في قطاع غزة يواجه تحديات وجودية تؤثر على جودة الخدمة المقدمة، وانهيارا شبه تام في البنية التحتية نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب المتكررة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتصف المنظمات الدولية الوضع الحالي بأنه احتضار للنظام الصحي، حيث انتشرت الأوبئة مثل الكبد الوبائي والنزلات المعوية بسبب تدمير الصرف الصحي، وانعدام الخدمات لذوي الأمراض المزمنة مثل غسيل الكلى، القلب، السكري.

ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ عدة أشهر، فإن إسرائيل تواصل اختراقها لبنود التهدئة وتشن الغارات التي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات منذ التوقيع على التهدئة التي رعتها الولايات المتحدة، كما ترفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية التي نصت عليها بنود اتفاقية التهدئة.