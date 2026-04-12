كاتب بريطاني: آلة ترمب الزمنية تعيد البشرية إلى عصور الظلام

يرسم الصحفي البريطاني المخضرم باتريك كوكبيرن في مقال له بصحيفة "آي بيبر" صورة قاتمة للمشهد الدولي الراهن، واصفا السياسة الخارجية الأمريكية في عهد دونالد ترمب بأنها "آلة زمن" مدفوعة بما وصفه بـ"الكراهية والأكاذيب"، تعيد البشرية بسرعة مخيفة نحو عصور الظلام.

ويؤكد كوكبيرن أن التحالف العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في حروبهما ضد إيران ولبنان، ورغم كونه "شراكة في الحرب"، فإنه من غير المرجح أن يفضي إلى "سلام مشترك"، نظرا لتضارب الأهداف النهائية بين الطرفين وتصاعد التكلفة السياسية والإنسانية لهذا الصراع الذي بات يهدد الاستقرار العالمي.

ويرى كوكبيرن أن الهجمات العنيفة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في إيران، من جامعات ومستشفيات ومصانع أدوية، بالإضافة إلى تدمير القرى وتهجير أكثر من مليون شخص في لبنان، تعيد إلى الأذهان وحشية الأنظمة في ثلاثينيات القرن الماضي.

أكاذيب للتبرير

ويشير الكاتب إلى أن هذه الإستراتيجية العسكرية تعتمد على مبررات واهية وأكاذيب إعلامية تروجها الإدارة الأمريكية لتبرير "العقاب الجماعي" لملايين المدنيين، في حين أن الواقع الميداني يكشف عن فشل ذريع في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المعلنة.

حيث لم ينجُ النظام الإيراني من الحرب فحسب، بل خرج منها بوضع إستراتيجي أقوى كقوة مهيمنة في منطقة الخليج قادرة على تهديد الاقتصاد العالمي.

ويحلل كوكبيرن طبيعة التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي شهد تحولا جذريا في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد دمج إسرائيل في القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مما جعل التنسيق العسكري يصل لمستويات غير مسبوقة تاريخيا.

كوكبيرن:

الإستراتيجية العسكرية لترمب تعتمد على مبررات واهية وأكاذيب إعلامية تروجها الإدارة الأمريكية لتبرير "العقاب الجماعي" لملايين المدنيين

حرب استنزاف

ومع ذلك، يوضح المقال أن هذا الاندماج أوقع واشنطن في فخ "حرب استنزاف" لا نهاية لها، وهو ما يخالف رغبة ترمب المعلنة في تجنب الصراعات الطويلة والمكلفة.

ويشبّه الكاتب هذه اللحظة بـ"أزمة السويس" بالنسبة للولايات المتحدة، حيث قد يتحول النجاح العسكري الظاهري إلى كارثة سياسية تفقد فيها واشنطن ما تبقى من نفوذها الأخلاقي والسياسي في الشرق الأوسط.

وفي لمسة إنسانية، يربط كوكبيرن بين الرعب الذي يعيشه المدنيون تحت القصف اليوم وبين ذكريات والديه خلال "قصف لندن" في الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن الصدمات الناتجة عن الحروب تتجاوز الدمار المادي لتترك ندوبا لا تُمحى في الوجدان الجمعي.

ويخلص في النهاية إلى أن سياسة الاغتيالات التي طالت قيادات إيرانية لم تنجح في تغيير قواعد اللعبة كما كان يأمل المخططون.

بل أثبتت أن الأنظمة والشرائح المجتمعية، لا سيما في لبنان، تمتلك قدرة على الصمود والمرونة تتجاوز الأفراد، مما يجعل الرهان الإسرائيلي الأمريكي على نصر سريع ومستدام مجرد وهم سياسي يجر العالم نحو مزيد من الفوضى.