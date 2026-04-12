شاهد.. الحرس الثوري يمنع مدمرة أمريكية من عبور مضيق هرمز

بث التلفزيون الإيراني مقطعا مصورا قال إنه يوثق لحظة توجيه بحرية الحرس الثوري تحذيرا مباشرا لمدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أثناء اقترابها من مضيق هرمز، مؤكدا أنه "أجبرها على تغيير مسارها" والعودة أدراجها، في واقعة تعكس تصاعد التوتر في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

ويظهر التسجيل، وفق الرواية الإيرانية، تواصلا لاسلكيا حاد اللهجة، إذ وجهت بحرية الحرس الثوري إنذارا صريحا إلى "البارجة رقم 121" بضرورة تعديل مسارها والعودة فورا إلى المحيط الهندي، محذرة من أنها ستتعرض للاستهداف في حال عدم الامتثال.

وفي المقابل، ردت البارجة الأمريكية بأنها تعبر "وفق القانون الدولي" ولا تنوي التحدي، ثم تكرر التحذير الإيراني بوصفه "الأخير"، مع تهديد بفتح النار دون إنذار إضافي.

كما تضمن المقطع نداء عاما من الحرس الثوري لجميع السفن في خليج عمان بضرورة الابتعاد مسافة لا تقل عن 10 أميال عن أي بارجة عسكرية، في مؤشر على حالة استنفار ميداني في المنطقة.

يأتي نشر هذا المقطع في ظل تضارب واضح بين طهران وواشنطن بشأن ما جرى في المضيق خلال الساعات الماضية. ففي حين تؤكد إيران أن المدمرة الأمريكية تراجعت بعد تلقيها التحذيرات، تصر الولايات المتحدة على أن سفنها عبرت المضيق دون التعرض لأي تهديد.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت مساء أمس أن مدمرتين، هما "يو إس إس فرانك إي بيترسون" و"يو إس إس مايكل مورفي"، عبرتا مضيق هرمز ضمن مهمة لإزالة ألغام بحرية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ اندلاع المواجهة الأخيرة. لكن طهران نفت بشكل قاطع هذه الرواية، مؤكدة أن المضيق "لم تعبره أي سفن حربية"، ومشددة على أن الممر يخضع لسيطرة كاملة من قبل القوات الإيرانية.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات متكررة من الحرس الثوري بأن أي محاولة لعبور السفن العسكرية للمضيق ستقابل برد حازم، مؤكدا أن السماح بالمرور يقتصر على السفن المدنية وفق ضوابط محددة.

ويعد مضيق هرمز شريانا حيويا للتجارة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز، مما يجعل أي توتر فيه ذا انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل استمرار اضطراب الملاحة منذ اندلاع الحرب الأخيرة.