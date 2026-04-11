سياسة|صحافة|إيران

كاتب بريطاني: مفاوضو ترامب الهواة سيواجهون صعوبة في إنقاذه من الإذلال

حفظ

وود: السؤال الآن هو هل ستمسح إيران لترمب بالحفاظ على ماء وجهه؟ (غيتي)
Published On 11/4/2026

في تحليل بموقع آي بيبر البريطاني، لا تبدو الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران مجرد مواجهة جيوسياسية، بل لحظة اختبار حاسمة لهيبة الرئيس  دونالد ترمب، حيث يتحول وقف إطلاق النار من إنجاز محتمل إلى محاولة لتفادي إحراج سياسي كبير.

ويذهب الكاتب بالموقع بول وود إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التوصل إلى اتفاق بقدر ما يكمن في "إنقاذ ترامب من الإذلال"، في ظل اعتماد الإدارة على فريق تفاوض يفتقر إلى الخبرة مقارنة بنظرائه الإيرانيين.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويختصر وود جوهر المأزق بسؤال محوري: "هل ستسمح إيران لترمب بالحفاظ على ماء وجهه؟"

التحليل يرسم صورة لفريق أمريكي غير تقليدي يضم صهر ترمب جاريد كوشنير ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونائبه جي دي فانس في مواجهة مفاوضين إيرانيين "مهرة ومتمرسين"، على حد تعبير الكاتب.

US Vice President JD Vance (C) speaks with Army Chief and Field Marshal Syed Asim Munir (L) and Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar (R) after arriving for the US-Iran peace talks in Islamabad on April 11, 2026. US Vice President JD Vance arrived in Islamabad on April 11 for talks with Iran that the Pakistani premier hosting the warring sides called a "make or break" effort to permanently halt weeks of fighting in the Middle East.
الاستقبال الباكستاني للوفد الأميركي (الفرنسية)

ويرى وود أن هذا التفاوت بين الوفدين من حيث الخبرة يعزز فكرة أن المفاوضات قد تتحول إلى اختبار قاسٍ للجانب الأمريكي، خصوصا مع تقارير تشير إلى أن معرفة ويتكوف بالملف النووي "محدودة"، بل وصفها البعض بأنها "سطحية".

ويشير الكاتب إلى أن التصعيد نفسه ربما لم يكن نتيجة حسابات دقيقة، بل سوء فهم في جولات التفاوض السابقة، الأمر الذي يفتح الباب أمام فرضية خطيرة مفادها أن الحرب ربما اندلعت جزئيًا بسبب خلل في الفهم التفاوضي.

و في هذا السياق، يظهر ترمب في روايته وهو يهدد إيران ويتوعد المفاوضين قبل تنفيذ ضربة عسكرية دمرت أحد اهم الجسور في إيران، وهو ما ينم عن اتباع أسلوب قائم على الاستعراض والضغط أكثر منه على الدبلوماسية التقليدية، وفقا للكاتب.

epa12881941 A handout photo made available by the Pakistan Foreign Ministry shows Pakistan's deputy prime minister Ishaq Dar (R) walking with Iran’s parliamentary Speaker Mohammad-Bagher Ghalibaf (2-R), Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi (2-L), and Pakistan's CDF Field Marshal Asim Munir (L) upon the Iranian delegation's arrival at Nur Khan Airbase in Rawalpindi, Pakistan, 11 April 2026. An Iranian delegation arrived in Islamabad late 10 April for planned talks with the United States, while US Vice President JD Vance and his team were also en route. The negotiations, set for 11 April, come during a two-week pause in hostilities following the US-Israeli conflict with Iran that began on 28 February, after an appeal by Prime Minister Shehbaz Sharif helped secure a temporary halt to the fighting. EPA/PAKISTAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
وصول الوفد الإيراني المفاوض إلى باكستان (الأوروبية)

كما يسلط التحليل الضوء على تضارب المصالح، خاصة في حالة كوشنر، الذي يرتبط بعلاقات مالية مع دول خليجية لها مصلحة مباشرة في مسار الصراع، مما يطرح تساؤلا ضمنيا حول من يؤثر فعليًا في القرار الأمريكي؟

إعلان

في المقابل، يبرز فانس، الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية الذي خدم في العراق، كشخصية لديها دافع مختلف، إذ سبق أن عبّر عن رفض "الحروب الدائمة"، مما يجعل نجاحه في التوصل لاتفاق فرصة سياسية، وفشله عبئا مضاعفا.

فإذا تمكن من إحلال السلام مع إيران، فقد يُمهد ذلك الطريق أمام ترشحه للرئاسة عام 2028، وهكذا، تصبح المفاوضات، وفقا للكاتب، ساحة تتقاطع فيها الحسابات الشخصية مع المصالح الاستراتيجية.

ويعلق الكاتب على الخطتين المقدمتين من كلا الطرفين، قائلا إن الفجوة بينهما تبدو عميقة، فواشنطن تطالب بوقف كامل للتخصيب وتفكيك البرنامج النووي، بينما تصر طهران على "حقها السيادي" وتطالب برفع العقوبات وضمانات أمنية، وبين هذين الموقفين، يبدو الوصول إلى اتفاق شامل أمرا صعبا خلال مهلة قصيرة.

ويرى التحليل أن القوة العسكرية الأمريكية لم تُترجم إلى تفوق سياسي، وأنه "يمكنك أن تربح كل المعارك ومع ذلك تخسر الحرب"، لذلك، لم يعد الهدف تحقيق نصر واضح، بل تجنب هزيمة معنوية، في مفاوضات قد تحدد ليس فقط مستقبل الصراع، بل أيضا صورة القيادة الأمريكية نفسها، وفقا للكاتب.

المصدر: آي بيبر
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان