قلق بين السوريين بعد أنباء عن خصخصة المستشفيات الحكومية

تفاعل مغردون مع تصريحات رئيس هيئة الاستثمار السورية حول إمكانية تسليم إدارة بعض المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص، في خطوة أشعلت موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت تساؤلات حول مستقبل الرعاية الصحية في البلاد.

وتناولت المنصات الأزمةَ في سياقها الأشمل؛ إذ تعمل الجهات الحكومية السورية على إعادة بناء القطاع الصحي من الصفر، بعد أن تعرّضت منشآت طبية كثيرة للتدمير أو التوقف عن الخدمة خلال السنوات الماضية، في ظل نقص حاد في الكوادر والتجهيزات والأدوية.

وتكشف بيانات وزارة الصحة السورية لعام 2023 أن 104 مستشفيات عامة تتوزع على مختلف المحافظات، يعمل نحو 80% منها بدرجات متفاوتة، فيما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى وجود 71 مستشفى تملكها الدولة.

وأظهر التفاعل الرقمي الذي رصدته حلقة (2026/4/11) من برنامج "شبكات" انقساما واضحا بين المغردين حول القرار الحكومي الجديد، فبينما رأى مؤيدو الفكرة أنها قد تُخفف الضغط عن الموازنة العامة وتُحسّن الإدارة والكفاءة التشغيلية، عبّر المعارضون عن قلق عميق من ارتفاع تكاليف العلاج وتراجع قدرة الفئات الفقيرة على الوصول إلى الخدمات الصحية.

انقسام الآراء

وغرّدت الناشطة ندى معبرة عن تشكيكها في صلاحية الجهة المُصرِّحة:

"السؤال اللي شاغلني.. موضوع يخص المشافي والقطاع الصحي.. ليش تعلق عليه هيئة الاستثمار؟ في وزارة للصحة هي توضح"

وفي السياق ذاته، طالب المغرد شادي بالشفافية الكاملة من الجهات المعنية، وغرد يقول:

"يجب أن تطرحوا رؤية واضحة لإدارتكم للمرافق العامة بكل وضوح وشفافية، والشعب يراقب أداءكم وعملكم، والقوانين تحكمكم"

وعلى صعيد آخر، وجّه المغرد بسام الديري انتقادا لمنطق الشراكة مع القطاع الخاص، بالقول:

"يعني القطاع الخاص رح يجي يدير المشافي لسواد عيون الدولة بدون ما ياخذ مصاري يدفعها المواطن؟! طيب ليش ما تطوروا الإدارة وتصيروا مثل القطاع الخاص"

ومن جهة أخرى، برزت أصوات دعت إلى التمهّل وعدم استباق الأحداث، فقد سلّطت المغردة سلام الضوء على مساعي الحكومة في ظل ظروف استثنائية، وكتبت:

"الحكومة الله يعينها.. تعمل بكل ما وسعها لترميم وتوفير الخدمات للمواطن.. لكن ألا ترون أن إثارة البلبلة لا فائدة منه؟ 14 سنة خراب بدكم تتصلح بسنتين؟"

وفي إطار الدعوة إلى قراءة التصريحات بدقة، غرّد الناشط محمد مطالبا بالتفريق بين الخصخصة والشراكة:

"كلام المسؤول كان واضحا في المقابلة، ما حكى إنه رح يخصخص.. قال شراكات.. لكن في بعض الناس بدهون أي تصريح ليشتغلوا عليه ويحرضوا"

رسميا، أصدرت هيئة الاستثمار السورية بيانا أكدت فيه أن الصحة "ليست للبيع"، وأن قلق المواطنين مفهوم ومحل تقدير، مشيرةً إلى أن أي صيغة مستقبلية ستبقى تحت إشراف الدولة الكامل وبما يصون حقوق المواطنين.