فايننشال تايمز: البلد الذي لا يستطيع أن يقول "لا" لترمب

U.S. President Donald Trump reacts as he meets NATO Secretary General Mark Rutte (not pictured), in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., March 13, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
اليابان أصبحت خلال فترة حكم ترمب عرضة لتقلبات مزاج السياسة الأمريكية، حتى في الملفات المرتبطة بالأمن القومي (رويترز)
Published On 11/4/2026
آخر تحديث: 04:42 (توقيت مكة)

تناولت صحيفة فايننشال تايمز -في مقال مطول- وضع اليابان في ظل علاقاتها المتوترة والمتزايدة التعقيد مع الولايات المتحدة، خاصة مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى نهج أكثر صدامية وتقلبا تجاه الحلفاء التقليديين.

وطرح الكاتبان ليو لويس وديميتري سيفاستوبولو -في مقالهما بالصحيفة- فكرة مركزية مفادها أن اليابان، رغم كونها رابع أكبر اقتصاد في العالم، تبدو عاجزة عن الانفكاك من الاعتماد الأمني والاقتصادي على واشنطن، مما يجعلها عمليا "دولة لا تستطيع قول لا" للولايات المتحدة.

وانطلق المقال من حادثة سياسية رمزية، عندما انتقد ترمب اليابان -في تصريح علني- لعدم دعمها الولايات المتحدة في سياق التوترات مع إيران، رغم وجود أكثر من 50 ألف جندي أمريكي على أراضيها.

ويعكس هذا التصريح -حسب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي– هشاشة العلاقة مع الحليف الأمريكي، ويؤكد أن طوكيو أصبحت عرضة لتقلبات مزاج السياسة الأمريكية، حتى في الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي.

Japan's Prime Minister Sanae Takaichi answers questions from an opposition lawmaker regarding her report on the results of her recent visit to the United States during a plenary session of the House of Representatives at Parliament in Tokyo on March 26, 2026.
تاكايتشي قلقة من احتمال تقارب أمريكي صيني مباشر قد يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات واشنطن في آسيا (الفرنسية)

ويشير المقال إلى أن اليابان تواجه معضلة إستراتيجية أعمق من نظيراتها في أوروبا، لأن دستورها -الذي صاغته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية– يحدّ من قدرتها على استخدام القوة العسكرية، مما يجعلها تعتمد بشكل شبه كامل على المظلة الأمنية الأمريكية.

ابتزاز اقتصادي

وفي هذا السياق -كما يقول الكاتبان- تتصاعد التهديدات الإقليمية على اليابان من الصين النووية وكوريا الشمالية وروسيا، مما يضعها في موقع جيوسياسي شديد الحساسية، ويجعل البحث عن بدائل واقعية للتحالف مع واشنطن أمرا بالغ الصعوبة.

ومن الناحية الاقتصادية، يوضح المقال أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تعد متوازنة، إذ تخضع اليابان لضغوط أمريكية كبيرة في ملف الرسوم الجمركية، مما دفعها إلى الالتزام باستثمارات ضخمة في الولايات المتحدة تقدر بمئات المليارات من الدولارات لتجنب عقوبات تجارية أشد.

إعلان

ويصف بعض الخبراء هذا الوضع بأنه أقرب إلى "ابتزاز اقتصادي"، لأن طوكيو تجد نفسها مجبرة على تقديم تنازلات مالية ضخمة للحفاظ على استقرار علاقتها مع واشنطن.

ويستعرض المقال أيضا البعد التاريخي للعلاقة، مستذكرا محاولات سابقة لتخفيف التوتر بين البلدين خلال ولاية ترمب الأولى، عندما حاول رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي تصحيح معلومات مغلوطة لدى ترمب حول القيود التنظيمية اليابانية على السيارات الأمريكية.

TOKYO, JAPAN - OCTOBER 28: U.S. President Donald Trump (L) and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (R) shake hands after signing documents for a critical minerals/rare earth deal with Japan during a meeting at Akasaka Palace on October 28, 2025 in Tokyo, Japan. Trump is on a visit to Asia that takes in the ASEAN summit in Malaysia, followed by a trip to Japan and South Korea ahead of the APEC meetings. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
تاكايتشي تحاول اتباع إستراتيجية مزدوجة تحافظ على علاقتها بواشنطن وتبحث في نفس الوقت عن بدائل (الفرنسية)

ومع أن ترمب اقتنع بأن الاختبار الذي تحدث عنه خلال فترته الأولى غير موجود، فإنه عاد إلى الحديث عنه مرة أخرى بعد عودته إلى الرئاسة، مما يعكس عدم استقرار رؤيته للعالم، وصعوبة التنبؤ بسياساته تجاه الحلفاء.

وفي السياق الأمني، سلط المقال الضوء على قلق اليابان من احتمال تقارب أمريكي صيني مباشر قد يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات واشنطن في آسيا، بما قد يهمش مصالح طوكيو.

إستراتيجية مزدوجة

وتخشى دوائر صنع القرار في اليابان من سيناريو "مجموعة الاثنين" (G2) بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يضعف التحالفات التقليدية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتحاول رئيسة الوزراء اليابانية اتباع إستراتيجية مزدوجة، تحافظ من جهة على التحالف مع واشنطن عبر سياسة دبلوماسية مرنة قائمة على الإطراء والاستثمار والتنازلات الاقتصادية، وتبحث من جهة أخرى عن خيارات مستقبلية تقلل من الاعتماد المطلق على الولايات المتحدة بعد انتهاء ولاية ترمب.

وقد نجحت هذه المقاربة جزئيًا في تجنب اشتراطات عسكرية إضافية خلال لقاءات رئيسة الوزراء مع الرئيس الأمريكي، لكنها لم تبدد المخاوف طويلة المدى.

The U.S. Army soldiers prepare to fire 81mm mortar during a joint military exercise with the Japan Ground Self-Defense Force, the U.S. and Australian Armies, at Sekiyama Training Area in Niigata prefecture, Japan on Friday, Sept. 19, 2025 (AP Photo/Ayaka McGill)
جنود أمريكيون في تدريب مع جنود يابانيين (أسوشيتد برس)

كما تطرق المقال إلى النقاش الداخلي المتصاعد في اليابان حول ضرورة تنويع التحالفات الدولية، أو حتى بناء "تكتل للقوى المتوسطة" لموازنة النفوذ الأمريكي والصيني، إلا أن معظم التحليلات تتفق على أن البدائل محدودة جدا بسبب الموقع الجغرافي الحساس لليابان، واعتمادها التاريخي على الحماية الأمريكية.

وفي الخلفية، يبقى الدستور الياباني -وخاصة المادة التاسعة التي تحد من استخدام القوة العسكرية- عاملا حاسما يقيّد خيارات طوكيو الإستراتيجية، ورغم محاولات التعديل والتفسير المرن لهذا الدستور، يبقى التحول نحو استقلال دفاعي كامل يتطلب تغييرات عميقة وطويلة الأمد.

وخلص المقال إلى أن اليابان -رغم محاولاتها لتحديث سياستها الدفاعية والاقتصادية- لا تزال محصورة ضمن إطار علاقة غير متكافئة مع الولايات المتحدة، حيث يصعب عليها إيجاد "خطة بديلة" حقيقية.

ولذلك تبقى خيارات طوكيو محصورة عمليًا -حسب المقال- في تعزيز التحالف مع واشنطن ومحاولة إدارة تقلباتها بدل التحرر منها، وهو ما يجعل فكرة "اليابان التي تستطيع أن تقول لا" أقرب إلى رمز تاريخي لطموح لم يتحقق، أكثر من كونه خيارا واقعيا في عام 2026.

المصدر: فايننشال تايمز
إعلان