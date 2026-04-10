هكذا تنظر الصين إلى مفاوضات باكستان بشأن حرب إيران

تقول الصحافة الصينية إن الأنظار تتجه نحو إسلام آباد التي تستعد غدا السبت لاحتضان أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 1979، عقب حرب مستمرة منذ نحو شهرين خلفت آلاف الضحايا وتسببت في تعطيل خطوط التجارة العالمية.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" مقالا يرصد التحضيرات الجارية للجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الجانبين وردود فعل الأطراف المعنية.

ويتوقع المقال وصول الوفد الأمريكي برئاسة جيه دي فانس نائب الرئيس ومشاركة ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس، وصهره جاريد كوشنر إلى إسلام آباد اليوم الجمعة، بعد أن سبقه إلى هناك الوفد الخاص بالترتيبات الأمنية.

ترتيبات أمنية

وفي إسلام آباد، تعمل جميع الأجهزة المعنية بوتيرة واحدة متسارعة لضبط الإيقاع الأمني، حيث حُجز فندق "سيرينا" كاملا ليكون مقرا للاجتماعات بدءا من الأربعاء الماضي وحتى الأحد المقبل، وأُعلنت عطلة رسمية في جميع المؤسسات لمدة يومين لضمان إنجاح هذا الحدث الذي يشغل العالم بأسره.

أما الوفد الإيراني، فيقوده رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وإن ظل وصوله إلى إسلام آباد محل تضارب في الأنباء. فقد أشارت وكالة شينخوا الصينية إلى أن طهران وافقت على التفاوض، لكنها "لا تثق نهائيا بالجانب الأمريكي، وأن الهدف هو تثبيت ما تحقق على أرض المعركة".

بكين خلف الكواليس

وفي سياق هذه الجهود الدبلوماسية، كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ عن أن بكين كانت طرفا فاعلا خلف الكواليس، إذ أجرى وزير الخارجية وانغ يي 26 اتصالا هاتفيا مع نظرائه من الدول المعنية، بينما قام المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط بجولات مكوكية في المنطقة، علاوة على المبادرة الصينية الباكستانية لإنهاء الحرب واستعادة الأمن والسلام.

وأضافت أن الصين ترحب بإعلان الأطراف التوصل إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار، وتدعو باستمرار إلى حل النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في مقالها بأن النقطة الأكثر تعقيدا هي مضيق هرمز.

وأشارت إلى مهاجمة ترمب طهران بتصريحاته لعدم إعادة فتح الممر، وإعلان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن أن بلاده "ستنقل إدارة المضيق إلى مرحلة جديدة".

وأفاد مصدر مطلع بحسب موقع "سينا فاينانس" الإخباري الصيني بأن الممر لا يزال مغلقا وسيظل كذلك حتى تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في لبنان.

إدارة المضيق مع عُمان

وحول إشكالية مضيق هرمز ومسألة السيادة عليه، ذكر البروفيسور صون دي قانغ من جامعة فودان -في مقابلة سابقة له مع صحيفة غلوبال تايمز الصينية- أن إيران قد تسعى لتحويله من ممر دولي مفتوح إلى قناة تدار بالاشتراك مع عُمان مع فرض رسوم على سفن الدول المعادية، "وهو ما لن تقبله واشنطن".

وأوضح قانغ أنه قد تكون هناك إمكانية لبناء آلية متعددة الأطراف، حيث أشار إلى أن إيران أبدت استعدادها لإطلاق مبادرة ووضع مدونة سلوك لمضيق هرمز، قد تتيح حل مسألة أمن منطقة الخليج تدريجيا.

ويوضح المقال أن ما زاد المشهد تعقيدا تصعيد إسرائيل ضرباتها على لبنان فور إعلان الهدنة، إذ وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ذلك بالانتهاك السافر، محذرا من أن أيديهم لا تزال على الزناد. بينما كتب قاليباف على وسائل التواصل الاجتماعي "الوقت ينفد".

وحذر "بنك التنمية الآسيوي" من أن استمرار الصراع لعام كامل قد يكلّف اقتصادات آسيا النامية نحو 1.3 نقطة مئوية من النمو خلال 2026-2027، في حين أعلنت كوريا الجنوبية نيتها إرسال مبعوث خاص إلى إيران لتقييم الوضع.