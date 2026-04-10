ما أبرز المدن الإيرانية الأكثر تعرضا للقصف خلال الحرب؟

تصدرت طهران قائمة المدن الأكثر تعرضا للقصف منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي لكونها مركز القيادة والسيطرة، حيث تضم مؤسسات صنع القرار السياسي والعسكري، بما في ذلك المرشد الأعلى وقيادات الحرس الثوري والأجهزة الأمنية.

وأشار الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد إلياس حنا، إلى أن كثافة الغارات على طهران تعكس إستراتيجية تستهدف شل منظومة القرار في البلاد منذ الساعات الأولى للحرب.

وفي المرتبة التالية، برزت مدينة تبريز (شمال غرب) كهدف رئيسي نظرا لموقعها الجغرافي الحساس باعتبارها ممرا إستراتيجيا يربط إيران بكل من تركيا وأذربيجان والعراق، فضلا عن خصوصيتها السكانية، ما يجعلها نقطة ضغط إضافية في الحسابات العسكرية.

أما أصفهان (وسط)، فقد حازت على نصيب كبير من الضربات، بوصفها مركزا محوريا في البرنامج النووي الإيراني، حيث تمر عبرها مراحل أساسية من دورة تخصيب اليورانيوم، بدءا من تحويل "الكعكة الصفراء" إلى غاز، وصولا إلى إرساله إلى منشآت التخصيب. ولفت حنا إلى أن أصفهان تعد "عقدة نووية" حيوية، ما يفسر كثافة الاستهداف التي طالت منشآتها ومجمعاتها العسكرية.

وأوضح أن مدينة شيراز (جنوب غرب) جاءت بين المدن الأكثر تعرضا للقصف، تليها يزد (وسط) التي تعد نقطة انطلاق رئيسية في دورة الوقود النووي، لاحتوائها على مناجم اليورانيوم، حيث يتم استخراج الخام وتحويله قبل نقله إلى أصفهان، ما يجعلها هدفا مباشرا في أي محاولة لتعطيل البرنامج النووي الإيراني.

كما أشار إلى أهمية مدينة أورومية الواقعة غربي البلاد، والتي تمثل نقطة ارتكاز عسكرية بسبب تضاريسها الجبلية القريبة من سلسلة زاغروس، ما يجعلها موقعا مثاليا لإطلاق الصواريخ ويصعب رصدها، وهو ما يفسر استهدافها ضمن العمليات العسكرية.

وفي السياق ذاته، لفت الخبير العسكري إلى مدينة بندر عباس (جنوب) باعتبارها من أبرز الأهداف، نظرا لموقعها الإستراتيجي على مضيق هرمز، حيث تعد مركز القيادة البحرية الإيرانية، وتلعب دورا محوريا في السيطرة على خطوط الملاحة عبر جزر قشم ولارك، ما يجعلها هدفا حساسا في أي مواجهة إقليمية.

إعلان

كما شمل الاستهداف مناطق حيوية أخرى مثل بوشهر (جنوب غرب)، القريبة من المفاعل النووي، إلى جانب عسلوية التي تعد مركزا رئيسيا لإنتاج الغاز، إذ توفر ما يصل إلى 70–80% من احتياجات البلاد، ما يعكس توجها لضرب البنية التحتية الاقتصادية إلى جانب الأهداف العسكرية.

وأكد العميد إلياس حنا أن كثافة القصف وعدد الغارات اليومية، التي بلغ متوسطها نحو 73 غارة، تعكس أهمية هذه المدن ضمن بنك الأهداف، موضحا أن وتيرة الضربات كانت تخضع لعمليات تقييم مستمرة للأضرار، تعرف عسكريا بـ"تقييم نتائج القصف"، ما يؤدي إلى تعديل الأهداف بشكل متواصل.

ويعكس توزيع الأهداف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب تدفق الإمدادات العسكرية، بما في ذلك نقل كميات كبيرة من الذخائر، إدارة عملياتية دقيقة تهدف إلى تفكيك منظومة القوة الإيرانية عبر استهداف مراكزها الحيوية بشكل متكامل.