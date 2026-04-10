كم خسرت إسرائيل خلال 40 يوما من حرب إيران؟

كشف تقرير ليوفال ساديه، نشرته القناة الـ12 مساء الخميس، تفاصيل حجم الخسائر التي تكبدتها إسرائيل حتى الآن، جراء القتال ضد إيران وحزب الله في لبنان خلال 40 يوما قبل إعلان وقف إطلاق نار مؤقت فجر الأربعاء.

وتُقدّر وزارة المالية والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تكاليف الأمن المباشرة بنحو 35 مليار شيكل (11.5 مليار دولار)، كما نقل ساديه عن العميد (احتياط) رام أمينوآش من المعهد الوطني للأمن القومي، وهو عضو سابق في منتدى هيئة الأركان العامة، تقديراته بتكاليف الحرب حتى الآن بمبلغ أعلى قليلا، يبلغ نحو 37 مليار شيكل (12.1 مليار دولار).

وأوضح أن هذا المبلغ يتألف من 18 مليار شيكل للأسلحة (5.9 مليارات دولار)، و7.5 مليارات شيكل (2.46 مليار دولار) لساعات الطيران، و5 مليارات شيكل (1.64 مليار دولار) لأيام الاحتياط، و6.5 مليارات شيكل (2.13 مليار دولار) لتكاليف أخرى كالحوسبة والأضرار.

وعن الخسائر في الشق المدني تُقدّر وزارة المالية الإسرائيلية تكلفة التعويضات بموجب ضريبة الأملاك بنحو 12-13 مليار شيكل ويشمل هذا المبلغ أيضا المدفوعات المتوقعة بموجب خطة التعويض للشركات التي عانت من انخفاض في حجم أعمالها خلال الحرب.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع إنفاق مليار شيكل (0.33 مليار دولار) أخرى لتمويل خطة "غالات" للموظفين الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى العمل، ولتعويض السلطات المحلية.

وتقترح مصلحة الضرائب حاليا مبلغا أقل يتكون من 7.5 مليارات شيكل (2.46 مليار دولار) لتمويل التعويض عن الأضرار غير المباشرة، بما في ذلك التعويض للشركات، و2.5 مليار شيكل (0.82 مليار دولار) أخرى للتعويض عن الأضرار المباشرة.

وأشار ساديه إلى أنه حتى صباح الخميس، تم تقديم 28,237 مطالبة تعويض عن أضرار مباشرة لحقت بالممتلكات إلى صندوق التعويضات، منها 18,408 مطالبات عن أضرار لحقت بالمباني، و2,594 مطالبة عن أضرار لحقت بالمحتويات والمعدات، و6,617 مطالبة عن أضرار لحقت بالمركبات.

وتُعدّ تل أبيب (حوالي 5,100 مطالبة)، وبئر السبع (حوالي 3,600 مطالبة)، وعراد (حوالي 2,350 مطالبة) أبرز المناطق التي تم تقديم مطالبات التعويض منها، إضافةً إلى ذلك، تم تقديم حوالي 2,000 مطالبة من بيتاح تكفا، وحوالي 1,500 مطالبة من ديمونة، وحوالي 1,400 مطالبة من بيت شيمش.