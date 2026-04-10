استعدادات إسلام آباد لاستضافة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

إسلام آباد – تبرز باكستان اليوم كمحطة مهمة في تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد دعوتها طرفي الصراع للبدء في هدنة، وبدء مفاوضات تستضيفها في العاصمة إسلام آباد، أملا في التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة.

هذه الخطوة تعزز دور باكستان كمنصة دبلوماسية مهمة تعكس تنامي دورها كوسيط إقليمي قادر على جمع الأطراف المتباينة على طاولة الحوار، رغم الغموض الذي يلف المفاوضات.

ومع استضافة البلاد مفاوضات حساسة تشهد إسلام آباد إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، حيث كثّفت السلطات من انتشار عناصرها، ورفعت مستوى الجاهزية لضمان سلامة الوفود المشاركة وتأمين سير المفاوضات بسلاسة.

إغلاق مداخل المنطقة الحمراء

منذ صباح الخميس، أغلقت السلطات الباكستانية جميع المداخل المؤدية للمنطقة الحمراء، التي تضم وزارات ومقرات حكومية كما تضم الرئاسة ورئاسة الوزراء الباكستانية والحي الدبلوماسي، بالحاويات والحواجز الأسمنتية، كما وسّعت انتشار الشرطة وقوات من الجيش.

وأغلقت السلطات جميع الطرق المؤدية إلى فندق "سيرينا" الذي من المقرر أن يستضيف الوفود الأمريكية والإيرانية، وهو المكان المحتمل لعقد المفاوضات فيه.

وقامت شرطة مرور إسلام آباد بتطبيق خطة مرورية خاصة في المدينة، مع استمرار منع دخول المركبات الثقيلة إلى إسلام آباد يومي الخميس والجمعة، حسب ما نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية.

وكانت إدارة الفندق قد نشرت إشعارا إلى النزلاء الأربعاء، حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، تطلب منهم مغادرة الفندق بسبب حجز الحكومة للفندق بشكل كامل.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الباكستانية يومي الخميس والجمعة إجازة رسمية في العاصمة إسلام آباد، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة لحفظ الأمن في المدينة قبيل وصول الوفود المشاركة في المفاوضات.

جاهزية وتكتم إعلامي

خلال لقاء بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي والسفيرة الأمريكية ناتالي بيكر، قال نقوي إنه قد تم إعداد خطة شاملة لضمان أمن جميع الضيوف الأجانب "من جميع النواحي".

إعلان

ووفقا لتصريحات نشرها الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على منصة "إكس"، أشار نقوي إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، والمستشار جاريد كوشنر سيكونون ضيوف شرف لباكستان خلال هذا اللقاء رفيع المستوى في إسلام آباد.

من غير الواضح حتى الآن كيف سيكون شكل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تشهد الساحة تكتما سياسيا وإعلاميا على أغلب التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات.

مصدر دبلوماسي باكستاني تحدث لقناة الجزيرة اليوم، قال إن المرحلة الأولى من المفاوضات ستكون لتحديد وترتيب مواضيع التفاوض.

وفي وقت سابق أكد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال محادثة مع رئيس الوزراء شهباز شريف، مشاركة إيران في محادثات السلام التي عرضتها باكستان.

ويوم الأربعاء، أكد السفير الإيراني في باكستان رضا أميري مقدم، بحسابه الشخصي على منصة "إكس"، أن الوفد الإيراني سيصل يوم الخميس إلى إسلام آباد لإجراء محادثات جادة بناءً على 10 نقاط اقترحتها إيران، قبل أن يحذف تغريدته.

وفي ظل الخلاف الدائر حول شمول جبهة لبنان في الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الباكستاني في تغريدة على منصة "إكس" أن الاتفاق يشمل لبنان ومناطق أخرى، وقد أدان المسؤولون الباكستانيون خلال عدة اتصالات مع أطراف دولية الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على لبنان.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة: "وردت تقارير عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في بعض المناطق المتفرقة من منطقة النزاع، مما يقوض روح عملية السلام. أناشد جميع الأطراف بصدق وإخلاص ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، كما تم الاتفاق عليه، حتى تتمكن الدبلوماسية من أخذ زمام المبادرة نحو تسوية سلمية للنزاع".

في حين قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان تقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

كما أجرى شهباز شريف اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني نواف سلام، أمس الخميس، حيث أدان شريف بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وأعرب عن تعازيه في فقدان آلاف الأرواح البريئة في هذه الأعمال العدائية.