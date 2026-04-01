شعبيته تتراجع.. فايننشال تايمز: ترمب لا يغرق بسبب إيران فقط

A map showing the Strait of Hormuz and a 3D-printed miniature model depicting U.S. President Donald Trump are seen in this illustration taken March 23, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
إيران تستعمل مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي ومن خلاله على ترمب (رويترز)
Published On 1/4/2026

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في استطلاعات الرأي ليس مقتصرا على ملف حرب إيران فقط، مؤكدة أن أجندته في التجارة والهجرة التي تواجه مقاومة قضائية كانت أحد أسباب ذلك.

وأوضحت الصحيفة -في مقال بقلم إدوارد لوس- أن ملف الحرب على إيران ليس السبب الوحيد لانخفاض شعبية الرئيس الأمريكي، بل إن مؤشرات التراجع بدأت تظهر منذ أشهر نتيجة اضطراب أولوياته وانتقاله المتكرر بين القضايا الداخلية والدولية.

وأبرز مقال الصحيفة حالة ارتباك داخل إدارة ترمب، إذ فشلت محاولاته للتركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية في ظل هيمنة التوترات الخارجية خاصة مع إيران، التي أصبح لها تأثير مباشر في الأسواق والتضخم الأمريكي.

وبالفعل تمثل إيران أحدث مثال، وربما الأكثر درامية، على انتقال ترمب المتقلب من القضايا الداخلية إلى الساحة الدولية، ومن مداهمات الهجرة إلى الضربات الصاروخية، وقد بدأ السنة بملف فنزويلا. وبعد تراجعه عن فكرة ضم غرينلاند، بدأ بتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، كما تقول الصحيفة.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 20: The U.S. Supreme Court as seen on February 20, 2026 in Washington, DC. The Supreme Court ruled against the legality of President Trump's tariffs in a 6-3 ruling authored by conservative Chief Justice John Roberts. Heather Diehl/Getty Images/AFP (Photo by Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
أجندة ترمب في الداخل تواجه مشكلات مع القضاء (الفرنسية)

وحتى إذا أعلن ترمب انتصارا أحاديا في إيران فإن تأثير العملية العسكرية على التضخم الأمريكي تفاقم، حسب الصحيفة.

وشرحت الصحيفة أن إيران، على خطى استخدام الصين ورقة المعادن النادرة للضغط على ترمب، اكتشفت مضيق هرمز وسيلة مؤثرة للضغط على الأسواق العالمية.

ومع أنه كان يُعتقد أصلا أن ترمب قد يلجأ إلى مغامرات خارجية إذا خسر انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإنه بدأ هذا المسار مبكرا -حسب الصحيفة- كما أن لديه أفكارا أخرى، من بينها كوبا التي قال عنها أخيرا "أعتقد أنني أستطيع فعل أي شيء أريده هناك"، ويبدو أن النظام الكوبي قد تلقى التحذير.

وعلى الصعيد السياسي، يشير المقال إلى تآكل قاعدة ترمب الشعبية، خصوصا بين الطبقة العاملة والناخبين المستقلين، مع تصاعد الانتقادات حتى من بعض الشخصيات المؤثرة القريبة منه.

وقد وصف أحد مقربي ترمب حرب إيران بأنها "مجنونة"، وقال إن مؤيدي الرئيس الأمريكي يشعرون بالخيانة. أما المستقلون فهم يتجهون ضده بشكل واضح، إذ أظهر استطلاع حديث أن ثلثيهم لا يوافقون على أدائه، وهي أعلى نسبة رفض في فترتي حكمه.

وخلص المقال إلى أن ترمب، بدلا من انتظار ضغوط الانتخابات المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ مبكرا في تبنّي سياسات خارجية تصعيدية، مما يعكس محاولة لتعويض تراجعه الداخلي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من تعقيد أزماته السياسية ويُضعف موقعه على المدى الأبعد.

المصدر: فايننشال تايمز

