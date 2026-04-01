حرب إيران.. هل تكون الجمعة العظيمة ساعة الصفر؟

DIEGO GARCIA, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES - MARCH 24: (EDITOR'S NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images' editorial policy.) United States Marines with Force Reconnaissance Platoon, 31st Marine Expeditionary Unit, conduct a simulated reconnaissance and surveillance mission as part of a simulated amphibious assault at a naval support facility on March 24, 2026 in Diego Garcia, British Indian Ocean Territories. The exercise comes as the U.S. continues military buildup in the Middle East, nearly a month after the US-Israeli joint offensive on Iran began. Overnight on March 20 Iran reportedly launched two intermediate-range ballistic missiles at Diego Garcia, neither of which struck their targets, but raised alarm over Iran's capability to launch attacks beyond its previously declared maximum missile range of 2,000 km. (Handout photo by Lance Cpl. Victor Gurrol/U.S. Marine Corps via Getty Images)
المارينز رأس الحربة في الجيش الأمريكي في أي عمليات خاصة (غيتي إيميجز)
Published On 1/4/2026
آخر تحديث: 17:07 (توقيت مكة)

تتقاطع تحليلات 3 صحف بريطانية في رسم صورة مقلقة لمسار الحرب على إيران، حيث يختلط التصعيد العسكري بالغموض السياسي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال انتقال المواجهة إلى مرحلة التدخل البري، بكل ما تحمله من تداعيات إقليمية ودولية.

فتحت عنوان: "هل يخطط ترامب لغزو بري لإيران يوم الجمعة العظيمة؟" وضعت صحيفة تايمز سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إطار ما تسميه "الغموض المُسلّح"، مشيرة إلى أن سيل تصريحات الرئيس المتناقضة -من إعلان الانتصار إلى التلويح بالانسحاب- ليس عشوائياً بالكامل، بل قد يكون تكتيكاً لكسب الوقت.

وتنقل الصحيفة عن دوائر في واشنطن وصفها لهذه الإستراتيجية بأنها تجمع بين التهديدات الحادة والرسائل المطمئنة، في محاولة للضغط على إيران من جهة، وتهدئة الأسواق من جهة أخرى، بينما تتواصل الاستعدادات العسكرية على الأرض.

لكن هذا التفسير لا يحظى بإجماع، إذ ترى مجلة ذي إيكونوميست أن المشهد يعكس قدراً كبيراً من الضبابية والارتباك، وأنه ليس من الواضح لترمب نفسه الخطوة اللاحقة.

وأشارت في هذا الصدد إلى نشر القوات الأمريكية دون وضوح في الأهداف النهائية، وهو ما يعزز المخاوف من انزلاق غير محسوب نحو مواجهة أوسع، لكن صحيفة آي بيبر اعتبرت أن الحشود العسكرية قد تكون أداة ردع أو تمهيداً فعلياً للحرب، مؤكدة أن الأهداف الأمريكية لا تزال غير محسومة.

ورغم هذا التبيان بشأن الأهداف، فإن الصحف الثلاث تجمع على أن التحركات العسكرية الأمريكية ربما لم تعد مجرد تهديدات، بل دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، وهنا تلفت إحداها إلى أن عديد هذه الاقوات بلغ الآن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، وصاحب ذلك التحشيد مئات الرحلات الجوية العسكرية، في مؤشر على تصعيد لوجستي واسع النطاق.

صورة التقطها قمر صناعي تُظهر محطة نفطية في جزيرة خارك، إيران، بتاريخ 25 فبراير/شباط 2026 (رويترز)

الجمعة العظيمة

أما عن توقيت العملية فإن تايمز ترى أن أفضل وقت للقيام بذلك هو عندما تكون الأسواق مغلقة، خاصةً إذا كانت لدى الجيش مهام قصيرة ومحددة قبل إعادة فتحها، فهل ثمة وقت أفضل من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة القادمة، عندما تكون وول ستريت وأوروبا مغلقة 3 أيام بمناسبة الجمعة العظيمة؟ تتساءل الصحيفة.

وتشير البيانات، وفقا للصحف الثلاث، إلى تركيز خاص على جزيرة خارك، التي تُعد مركزاً حيوياً لصادرات النفط الإيرانية، وهو ما تؤكده ذي إيكونوميست بقولها: "إنها مركز رئيسي لـ 90% من صادرات النفط الإيرانية، مما يجعلها هدفاً إستراتيجياً في أي عملية عسكرية محتملة.

ورغم اختلاف التقديرات حول نية واشنطن، تتفق الصحف على نقطة جوهرية وهي أن الحرب البرية في إيران ستكون شديدة التعقيد وخطرة العواقب، ذي إيكونوميست، مثلا، تحذر من تكرار تجارب تاريخية مريرة، قائلة إن الحروب البرية في آسيا نادرا ما كانت في صالح أمريكا، في إشارة إلى فيتنام والعراق وأفغانستان، حيث تحولت العمليات العسكرية السريعة إلى حروب استنزاف طويلة.

وتتوافق آي بيبر مع هذا الطرح، مؤكدة أن أي التدخل قد "يجر الولايات المتحدة إلى حرب استنزاف دموية”"، بينما تضيف تايمز أن نشر القوات يخلق نوعاً من "الحتمية العسكرية"، حيث يصبح التراجع أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

معضلة اليوم التالي

لا تتوقف المخاوف عند حدود الهجوم، بل تمتد إلى ما بعده، إذ تطرح الصحف تساؤلاً محورياً: ماذا بعد السيطرة؟ فتقول ذي إيكونوميست إن المارينز يمكن أن يحتلوا جزيرة خارك، "لكن ماذا بعد؟" وهو ما يتوافق مع طرح آي بيبر التي توضح أن "المشكلة ليست في السيطرة… بل فيما يحدث بعد ذلك مباشرة".

وتلفت هنا إلى أن التقديرات تشير إلى أن أي قوة أمريكية ستواجه هجمات بالصواريخ والمسيرات وصعوبات في الإمداد والدعم وبيئة قتالية معادية ومفتوحة، مما يجعل أي "نصر سريع" عبئاً إستراتيجياً طويل الأمد.

وفضلا عن ذلك، تجمع التحليلات على أن إيران تمتلك أدوات رد فعالة، وقدرة على تحويل الحرب إلى صراع استنزاف، وتتوقع ذي إيكونوميست أن تمطر إيران القوات الأمريكية لغازية بوابل من المسيرات والصواريخ، كما تؤكد آي بيبر أن الرد الإيراني قد يكون، "سريعاً ومباشراً"، في ظل امتلاك طهران شبكة من القدرات العسكرية غير التقليدية، تجعل أي وجود عسكري أمريكي عرضة للخطر.

Iranian soldiers take part in the "National Persian Gulf day" in the Strait of Hormuz, on April 30, 2019. The date coincides with the anniversary of a successful military campaign by Shah Abbas the Great of Persia in the 17th century, which drove the Portuguese navy out of the Hormuz Island, after which is named the waterway which separates the Gulf from the Sea of Oman. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
قوارب تابعة للبحرية الإيرانية بالقرب من ناقلة نفط في مضيق هرمز خلال مناورة عام 2019 (الفرنسية)

الاقتصاد في قلب المعركة

ولا تنفصل التطورات العسكرية عن تداعياتها الاقتصادية، إذ تشير الصحف إلى أن الطاقة والأسواق العالمية تمثل ساحة موازية للصراع، فتحذر ذي إيكونوميست من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى "ارتفاع أسعار الطاقة… وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي"، فيما تلفت تايمز إلى أن ترمب يحاول باستمرار طمأنة الأسواق، حتى أثناء التصعيد، عبر رسائل متناقضة.

وتذهب الصحيفة أبعد من ذلك، بالإشارة إلى احتمال اختيار توقيت العمليات العسكرية بعناية، مثل تنفيذها خلال عطلات إغلاق الأسواق، لتقليل الصدمات الاقتصادية.

ويمكن القول إن تغطية هذه الصحف تعكس صورة معقدة لمشهد يتجه نحو مزيد من التصعيد، وتجمع على خطورة الحرب البرية واحتمال تحولها إلى مستنقع مع اتفاق على على أهمية مضيق هرمز وجزيرة خارك كمفاتيح للصراع، ويبقى السؤال المطروح: هل تقود هذه التحركات إلى ضربة محدودة، أم إلى حرب طويلة تعيد تشكيل توازنات المنطقة والعالم؟

المصدر: آي بيبر + إيكونوميست + تايمز

