أفاد موقع "ذا هيل" الأمريكي بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل بصدد وقف عمليات شراء المعدات والخدمات ذات الصلة بالدفاع من فرنسا، إذ اتهمتها بأنها تضر بأمنها.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أرِسل إلى موقع "ذا هيل" إن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء (احتياط) أمير بارام، قرر وقف جميع المشتريات الدفاعية من فرنسا واستبدال مشتريات محلية إسرائيلية أو مشتريات من دول حليفة بها.

وجاء في البيان ذاته أن "فرنسا اتخذت سلسلة من الإجراءات التي أضرت بأمن إسرائيل وبالقدرات العملياتية لصناعتها الدفاعية". وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية لاحقا إنها تنظر إلى سياسة الحكومة الفرنسية بقلق بالغ، وإنها تقوض التعاون الأمني مع إسرائيل.

وأشار موقع ذا هيل إلى أن القرار الإسرائيلي يأتي تزامنا مع هجوم شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على فرنسا، واصفا إياها بأنها "غير متعاونة على الإطلاق" في الحرب على إيران، وذلك عقب رفض باريس السماح لطائرات كانت في طريقها إلى إسرائيل بالتحليق فوق أراضيها.

وكتب ترمب عبر منصة تروث سوشيال "لم تسمح فرنسا لطائرات متجهة إلى إسرائيل ومحملة بإمدادات عسكرية بالتحليق فوق الأراضي الفرنسية"، وأضاف "لقد كانت فرنسا غير متعاونة على الإطلاق فيما يتعلق بجزار إيران الذي تم القضاء عليه بنجاح!".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرَّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده "لن تشارك أبدا" في العمليات الرامية إلى فتح مضيق هرمز، الذي تعطلت حركة الملاحة فيه بسبب تداعيات الحرب التي بدأتها أمريكا وإسرائيل على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.