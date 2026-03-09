طهران تحذر واشنطن: هل تتحملون ارتفاع سعر برميل النفط إلى 200 دولار؟

حذّرت إيران من أن الولايات المتحدة قد تواجه تداعيات اقتصادية كبيرة إذا استمرت الهجمات على أراضيها، مشيرة إلى أن تصعيد الصراع قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 200 دولار للبرميل.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، في بيان متلفز، إن الولايات المتحدة و"الكيان الصهيوني" لم يحققا منذ بداية الهجوم على إيران سوى قتل المدنيين من أطفال ونساء ورجال عزل في طهران، إضافة إلى تدمير ممتلكاتهم.

وأضاف أن الهجمات، التي وصفها بالـ"همجية"، توسعت لتشمل البنى التحتية للوقود والطاقة ومراكز الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين، رغم ما وصفه بالادعاءات الأمريكية والإسرائيلية بالدفاع عن الشعب الإيراني.

وأشار ذو الفقاري إلى أن القوات المسلحة الإيرانية، ورغم امتلاكها معلومات استخباراتية دقيقة حول مواقع البنى التحتية للوقود والطاقة والخدمات في المنطقة، امتنعت حتى الآن عن الرد بالمثل، مراعاة لمصالح شعوب الدول الإسلامية في المنطقة.

ودعا المتحدث الإيراني دول العالم الإسلامي إلى التحرك سريعا لتحذير الولايات المتحدة وإسرائيل من مواصلة هذه الهجمات، محذرا من أن استمرارها قد يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب.

وأكد أنه في حال استمرار الهجمات، فإن إيران قد تتخذ خطوات مماثلة في المنطقة، متسائلا عما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تحمل تداعيات ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 200 دولار للبرميل إذا استمر التصعيد.