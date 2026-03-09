سر المسيرة لوكاس.. السلاح "الإيراني" الذي استخدم لضرب إيران

"إن دقة المسيرة الإيرانية شاهد، إلى جانب انخفاض تكلفتها، جعلتها سلاحًا مؤثرًا في ساحة القتال في أوكرانيا، مما رفعها إلى أن تكون محطَّ اهتمام دولي". بواسطة عوزي روبين - مؤسس منظمة الدفاع الصاروخي بوزارة الدفاع الإسرائيلية وأول مدير للمنظمة

عندما حلَّقت النسخة الأولى من المسيرة "شاهد" في يوليو/تموز 2012، أثناء مناورات "الرسول الأعظم 7" في صحراء لوط الإيرانية، لم تكن سوى منصة استطلاع بسيطة تبث تجارب الصواريخ الباليستية إلى شاشات القيادة العسكرية، ولم تنل آنذاك كثيرًا من الاهتمام خارج حدود إيران. ولكن في سنوات قليلة، تحوَّلت شاهد إلى إحدى أكثر المسيرات تأثيرًا في الحروب الحديثة. وما بدأ بوصفه تجربة من داخل ورش الحرس الثوري الإيراني، ما لبث أن تطوَّر إلى منظومة صناعية متكاملة لعائلة مسيرات أثبتت جدارتها في العديد من الحروب، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في أماكن أخرى حول العالم.

لم تبدأ إيران صناعاتها العسكرية من مختبرات متقدمة، بل طورتها اعتمادًا على الهندسة العكسية لنماذج أجنبية، مع الاستفادة من مكونات متاحة في الأسواق العالمية في ظل العقوبات المفروضة عليها. ولنأخذ طراز "شاهد 136" مثالًا على ذلك؛ إذ تشير بعض التقارير إلى أن جذورها تعود إلى مشروع المسيرة "دار" المضادة للرادار (DAR)، الذي انطلق في أوائل الثمانينيات بتعاون بين ألمانيا الغربية والولايات المتحدة، من أجل تصنيع طائرة انتحارية رخيصة الثمن يمكنها التحليق فوق مناطق السوفييت، ومن ثم الانقضاض عليها وتدميرها، قبل أن يتلاشى المشروع مع نهاية الحرب الباردة.

ثمَّة ادعاءات تربط بين "شاهد 136" وبيع نماذج أولية من مشروع "دار" بيعت إلى عميل غير مُعلن عام 2009. ويختلف الخبراء حول الأصول الدقيقة التي استُلهِمَت منها بقية طرازات شاهد، أو غيرها من أسلحة الترسانة الإيرانية، لكن الثابت أن كثيرًا منها اعتمد على منهج الهندسة العكسية، وسرعان ما أثبت فعاليته، فتحوَّل إلى عنصر مطلوب في ساحات القتال، بعدما برهن على قدرته على الجمع بين الكلفة المنخفضة والتأثير العملياتي. فقد خرجت هذه المسيرات من حدود الاستخدام المحلي إلى ميادين صراع أوسع، أبرزها الحرب الأوكرانية، بعدما أعادت روسيا توطين "شاهد 136" وإنتاجها تحت اسم "جيرَن" (Geran)، لتصبح جزءًا من استراتيجيتها في الاستنزاف والضغط بعيد المدى.

إعلان

غير أن المفارقة تكمن في أن خصوم إيران، الذين استهلمت طهران في الأصل بعض نماذجهم، باتوا اليوم يدرسون التجربة الإيرانية ذاتها، ويستفيدون من منهجها القائم على التبسيط والإنتاج الكمي والهندسة العكسية، في تطوير منظومات مشابهة لها. وأبعد من ذلك، تشير تقارير إلى أن هذه النماذج الغربية، التي اعتمدت في تصميمها على الهندسة العكسية لأسلحة إيرانية، استُخدِمَت بالفعل في استهداف مواقع داخل إيران أثناء المواجهة الجارية، في مشهد يعكس دورة تبادل غير مألوفة في عالم الابتكار العسكري.

عندما تلعب واشنطن على طريقة طهران

في مقدمة هذه النماذج تأتي المسيرة الأمريكية الجديدة "لوكاس" (Lucas)، التي يصفها الخبراء بالمسيرة المُطوَّرة اعتمادًا على الهندسة العكسية من "شاهد 136" الإيرانية. وهو ما اعترفت به القيادة المركزية الأمريكية "سنتيكوم" (CENTCOM) في أول أيام المواجهة الجارية؛ إذ أشارت إلى أن الساعات الأولى من عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، شهدت أول استخدام قتالي للمسيرة الهجومية أحادية الاتجاه منخفضة الكلفة، المستوحاة من مسيرة شاهد الإيرانية.

وبحسب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، شملت الضربات التي شاركت فيها "لوكاس" استهداف منشآت قيادة وسيطرة تابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات، فضلًا عن المطارات العسكرية. وقبل هذا الإعلان، تحديدًا في ديسمبر/كانون أول الماضي، أوضح براندون وايشرت، مُحلل قضايا الدفاع والسياسة والأمن القومي، أن سلاح مشاة البحرية الأمريكي طوَّر مسيرة جديدة (لوكاس) قريبة إلى حد كبير من "شاهد 136" من حيث التصميم والفلسفة الوظيفية.

ويلفت وايشرت الانتباه إلى مفارقة بارزة في سباق المسيرات، مفادها أن الولايات المتحدة، التي طالما قدَّمت نفسها باعتبارها القوة التكنولوجية الرائدة في الابتكار العسكري، وجدت هذه المرة نفسها في موقع "المُقلِّد" بدلًا من "المبتكِر"، وهو تحوُّل يعود إلى الجاذبية العملياتية لنموذج شاهد، إلى جانب فعاليته في ضرب الأهداف، لا سيما ضمن نمط الهجمات الاستنزافية القائمة على مبدأ الهجوم الجماعي؛ إذ يكشف نموذج شاهد محدودية الأنظمة عالية التكلفة في مثل هذه الصراعات.

على سبيل المثال، تبلغ تكلفة المسيرة الأمريكية "إم كيو-9" (MQ-9) أكثر من 30 مليون دولار، وهو رقم يجعلها غير مناسبة لمهام الإغراق التي تتطلب إطلاق أعداد كبيرة من المنصات منخفضة الثمن القابلة للتعويض السريع. في المقابل، يُقدَّر سعر وحدة "لوكاس" بحوالي 35 ألف دولار، وهو رقم يعكس تبنِّي الفلسفة نفسها القائمة على إنتاج ذخائر جوالة منخفضة الكلفة، قادرة على تعويض التعقيد التكنولوجي بالكثافة العددية، والتأثير التراكمي الاستنزافي في ساحة المعركة.

ويشير هاي كاستيلو، خبير صناعة المسيرات ورئيس تحرير موقع "درون إكس إل" (Drone XL)، إلى أن المعادلة الإيرانية القائمة على سلاح بسيط منخفض التكلفة لكنه فعَّال، والمتمثلة في "شاهد 136″، لم تمر دون انتباه في واشنطن. فبحسب طرحه، أدركت الولايات المتحدة قيمة هذا النموذج القائم على الإغراق العددي وسرعة الإنتاج، وبدلًا من تطوير منظومة مُعقَّدة تستغرق سنوات من الاختبارات والإجراءات التعاقدية، اتجهت إلى بناء منصة مرنة يمكن إدخالها الخدمة بسرعة. وقد انتقل المشروع من الظهور العلني إلى الانتشار القتالي في غضون سبعة أشهر فقط، في خطوة غير مألوفة ضمن نمط المشتريات الدفاعية الأمريكية.

سلاح الصياد يُرفَع في وجهه

بحسب موقع "ديفِنس نيوز"، المتخصص في شؤون التكنولوجيا العسكرية، فإن "لوكاس" اعتمدت في صناعتها على مسيرة شاهد متضررة، تم الاستيلاء عليها قبل سنوات، وخضعت للهندسة العكسية من قبل شركة "سبيكتر وركس" (SPEKTREWORKS) الأمريكية المتخصصة في تطوير الأنظمة غير المأهولة.

إعلان

ويمكن إطلاق "لوكاس" باستخدام طرق متنوعة، بما في ذلك الشاحنات والمقاليع وأنظمة الدفع الصاروخي، لتوجيه ضربات متفجرة قوية، مما يمنحها مرونة تشغيلية عالية في بيئات مختلفة. في المقابل، تُطلَق شاهد عادةً من قواذف ثابتة أو من منصات مُثبَّتة على شاحنات، باستخدام مُعززات دفع صاروخية أولية، تعمل على تأمين السرعة الابتدائية، قبل أن يتولى محركها الداخلي مهمة التحليق.

يُذكر أنه يمكن إطلاق الطائرات غير المأهولة عبر طُرق متعددة، منها استخدام المقاليع، وهي منصات ميكانيكية بسيطة تدفع المسيرة بسرعة أولية كافية للإقلاع دون الحاجة إلى مدرج، وتُستخدم غالبًا في البيئات الميدانية أو فوق السفن الصغيرة. كما يمكن الاعتماد على نظام دفع صاروخي يمنح المسيرة دفعة قوية عند الإطلاق عبر معزز صاروخي ينفصل بعد ثوان من الإقلاع.

وهناك أيضًا إمكانية الإطلاق من الشاحنات، حيث تُثبت المسيرة على منصة متنقلة تسمح بإطلاقها من مواقع مختلفة مما يزيد من عنصر المفاجأة. بالإضافة إلى إمكانية الإقلاع من مدارج قصيرة تقليدية عند توفر بنية تحتية مناسبة، أو إطلاقها من سفن أكبر، بل وحتى من طائرة أم في الجو في النماذج الأكثر تطورًا، بما يُوسِّع نطاق انتشارها ومرونتها التشغيلية.

لا تقتصر نقاط تفوق "لوكاس" على تكيفها مع أكثر من منصة إطلاق. فعلى مستوى الاستقلالية التشغيلية، يُعتقد أن "لوكاس" تدعم تحديثات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي أثناء الطيران، بما يسمح لها بتعديل المسار وفقًا لأولوية الهدف، في مقابل اعتماد شاهد على مسارات مبرمجة مسبقًا مع هامش محدود للتكيُّف.

وفيما يتعلق بأنظمة التوجيه، تدمج "لوكاس" بين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS)، ضمن حزمة يُفترض أنها مُحصَّنة ضد التشويش والحرب الإلكترونية، بينما تعتمد شاهد على حلول أبسط وأكثر عرضة للتأثر بعمليات الإعاقة الإلكترونية المتقدمة. ومع ذلك، أفادت تقارير حديثة بالعثور على جهاز استقبال روسي الصُنع من طراز "كوميتا- إم" المخصص لمكافحة التشوش، داخل حطام مسيرات "شاهد 136" استهدفت قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص.

وعلى صعيد سلوك السرب، يُعتقد أن "لوكاس" تستفيد من تنسيق شبكي يتيح تبادل البيانات بين الطائرات ضمن التشكيل الواحد، أي أنها لا تعمل كطائرات منفصلة تطير في الوقت نفسه، بل كفريق مترابط يتواصل أفراده أثناء المهمة. ويسمح هذا التنسيق بتعديل مساراتها، وتوزيع الأهداف فيما بينها، وتجنب تكرار الضربات، بل والتكيُّف إذا أُسقِطَت إحداها أو تغيَّر الوضع على الأرض. وبهذه الطريقة يصبح الهجوم الجماعي أكثر ذكاءً وفعالية. في المقابل، لا تمتلك وحدات شاهد هذه الميزة، فهي تعمل بصورة متوازية لا مترابطة.

سبارو: محاكاة "شهاب" المتقدمة

"لقد نجحت إيران في بناء صواريخها الباليستية من قدرات صفرية إلى مستوى عالمي، متجاوزة العقوبات وقيود التصدير، لتصبح قوة مؤثرة في المنطقة". بواسطة عوزي روبين

قام الجانب الإسرائيلي هو الآخر بمحاكاة أحد الأسلحة الإيرانية واستخدمها في استهداف مواقع إيرانية أثناء الحرب الجارية. فوفقا لتقرير متداول لموقع "ذا أفيشنست" (The Aviationist) العسكري الإيطالي، عُثر في الأراضي العراقية على بقايا معززات يُعتقد أنها تعود إلى صواريخ "بلو سبارو" (Blue Sparrow) الإسرائيلية. وهو ما أكدته مصادر محلية؛ مشيرةً إلى العثور على شظايا الصاروخ فيما يعتقد أنه مسار طيران بين إسرائيل وإيران. ويشير خبراء إلى أن الصاروخ أُطلِق بواسطة طائرات إسرائيلية من طراز "إف-15" (F-16).

وينتمي الصاروخ إلى عائلة صواريخ "سبارو" (Sparrow) جو–أرض الباليستية، التي تضم ثلاثة طرازات رئيسية: "بلاك سبارو" (Black Sparrow) و"بلو سبارو" (Blue Sparrow) و"سيلفر سبارو" (Silver Sparrow)، وتقوم على تطويرها شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية. غير أن المفارقة تكمن في أن هذه الصواريخ مُصنَّعة بالأساس لتحاكي الصواريخ الباليتسية الإيرانية، لأغراض اختبار وتدريب منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وبالأخص منظومة "آرو" (Arrow)، في ظروف مماثلة للواقع الميداني.

أي أن الصاروخ لم يصمم في الأصل كسلاح هجومي، بل كهدف هيكلي فارغ لاختبار جاهزية الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، لكن تصميمه القابل للتعديل سمح لاحقًا بتحويله إلى صاروخ هجومي عبر تزويده برأس حربي متفجر، ليصبح أداة ضرب لا أداة محاكاة. مثلا، صُمِّم "سيلفر سبارو" و"بلو سبارو" لمحاكاة الصواريخ الباليستية الإيرانية متوسطة المدى فئة "شهاب 3″ و"قدر".

إعلان

ويُنبِّه فيديريكو بورزاري، خبير شؤون الدفاع في مركز تحليل السياسات الأوروبية، إلى أن الصواريخ الباليستية المحمولة جوًا، رغم أنها صُممت في الأصل لمحاكاة صواريخ تُطلق من الأرض أثناء اختبارات الدفاع الجوي، فإنها تتمتع بمزايا تشغيلية واضحة مقارنة بنظيراتها الأرضية. إذ تتمتَّع هذه الصواريخ بمرونة أكبر في الإطلاق، لكونها تُطلق من طائرة مقاتلة بما يمنحها مدى عمليًا أطول، لأن الطائرة تستطيع الاقتراب من منطقة الهدف قبل الإطلاق، بخلاف الصاروخ الأرضي الذي يكون مقيدًا بموقع منصة ثابتة أو شبه ثابتة. وبشكل أبسط، تكون نقطة البداية في الجو أقرب إلى الهدف وأكثر قابلية للتغيير، وهو ما يوسِّع خيارات الاستخدام، كما أنه يقلل من تعرُّض المنصة المُطلِقة للنيران المضادة.

ويعتمد هذا النوع من الصواريخ على ما يُعرف بـ "معززات الدفع"، وهي المرحلة الصاروخية الأولى التي تعمل بالوقود الصلب وتمنح المقذوف دفعة قوية وسرعة عالية فور إطلاقه. ووظيفة هذه المعززات هي إيصال الصاروخ إلى الارتفاع والسرعة المطلوبيْن في بداية المسار، ثم تنفصل عنه بعد نفاد الوقود وتسقط على طول خط الرحلة، مثل المعززات التي رُصِدَت في الأراضي العراقية، بينما يواصل الرأس الحربي تحليقه نحو الهدف بسرعة كبيرة.

يسمح هذا الأسلوب بتحقيق مدى أطول دون الحاجة إلى بقاء الطائرة داخل نطاق الدفاعات المعادية. وبفضل هذه الآلية، تستطيع إسرائيل ضرب أهداف داخل إيران من خارج مجالها الجوي أو من أطرافه. فوفقا لمصادر، استخدمت إسرائيل في أكتوبر/تشرين أول 2024، صاروخا من فئة "بلو سبارو" في استهداف رادار إيراني، تابع لنظام الدفاع الجوي "إس-300" روسي الصُنع، متمركز قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، فيما يُرجَّح أن المقاتلات الإسرائيلية لم تدخل أساسًا إلى المجال الجوي الإيراني في ذلك الوقت.

وتشير مصادر إلى أن صواريخ الاعتراض الإسرائيلية "آرو" أدَّت دورًا حاسمًا في اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية أثناء الهجمات التي تعرَّضت لها إسرائيل في أبريل/نيسان، ثم في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته. ويُعزى جانب من هذه الفاعلية إلى سنوات التدريب على مواجهة عائلة "سبارو"، التي تحاكي التهديدات الحقيقية، بما ساهم في تهيئة الدفاعات الإسرائيلية للتعامل مع موجة هجمات وُصفت آنذاك بأنها غير مسبوقة، من حيث الحجم والتعقيد.