أكسيوس: استياء أمريكي من قصف إسرائيل مخازن الوقود الإيرانية

This video grab taken from UGC images posted on social media on March 7 and 8, 2026 shows fire erupting at an oil depot in Iran's capital Tehran. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, sparking swift retaliation by the Islamic republic which responded with missile attacks across the region. The war has dragged in global powers, upended the world's energy and transport sectors, and brought chaos to even usually peaceful areas of the volatile region. (Photo by UGC / AFP) / NO USE AFTER MARCH 18, 2026 14:07:08 GMT - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP - SOURCE: UGC / UNKNOWN - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE -
استهداف إسرائيل مخازن الوقود في إيران يثير مخاوف بشأن نطاق الحرب وتداعياتها على أسعار النفط (الفرنسية)
Published On 9/3/2026

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر إسرائيلية وأمريكية أن قصف إسرائيل لـ30 مستودعا للوقود في إيران، يوم السبت، تجاوز توقعات واشنطن بكثير وتسبب في أول خلاف جوهري بين الحليفين منذ بدء الحرب على إيران قبل 8 أيام.

ونقل أكسيوس عن مستشار للرئيس دونالد ترمب قوله إن الرئيس غير راض عن استهداف منشآت النفط ويفضل الحفاظ على الإمدادات بدلا من تدميرها. وأضاف المسؤول الأمريكي أن تلك الضربات قد تتسبب في ارتفاع أسعار البنزين.

وعلق أكسيوس على ذلك التطور بالإشارة إلى أن واشنطن تخشى من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية على البنى التحتية التي تهم حياة الإيرانيين إلى نتائج عكسية إستراتيجية، إذ قد تدفع المواطنين لدعم النظام وتتسبب في رفع أسعار النفط.

وتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدف مستودعات الوقود في اندلاع حرائق ضخمة بالعاصمة طهران، وغطت سماءها بدخان كثيف.

ادعاء إسرائيلي

وفي محاولة لتبرير تلك الغارات، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان له أن مستودعات الوقود "يستخدمها النظام الإيراني لتزويد مختلف الجهات بالوقود، بما في ذلك أجهزته العسكرية".

ونقل أكسيوس عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الهدف من وراء قصف مستودعات الوقود هو توجيه رسالة إلى إيران لوقف استهداف البنية التحتية المدنية في إسرائيل.

وكشف موقع أكسيوس أن مسؤولون إسرائيليين وأمريكيين أقروا بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ الجيش الأمريكي مسبقا بالضربات، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن الجيش الأمريكي فوجئ باتساع نطاق الهجمات.

وحسب أكسيوس، فإن المسؤولين الأمريكيين يخشون أن تؤدي مشاهد احتراق المستودعات إلى إثارة الذعر في أسواق النفط ودفع أسعار الطاقة إلى مزيد من الارتفاع.

المصدر: أكسيوس

