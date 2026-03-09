أكسيوس: استياء أمريكي من قصف إسرائيل مخازن الوقود الإيرانية

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر إسرائيلية وأمريكية أن قصف إسرائيل لـ30 مستودعا للوقود في إيران، يوم السبت، تجاوز توقعات واشنطن بكثير وتسبب في أول خلاف جوهري بين الحليفين منذ بدء الحرب على إيران قبل 8 أيام.

ونقل أكسيوس عن مستشار للرئيس دونالد ترمب قوله إن الرئيس غير راض عن استهداف منشآت النفط ويفضل الحفاظ على الإمدادات بدلا من تدميرها. وأضاف المسؤول الأمريكي أن تلك الضربات قد تتسبب في ارتفاع أسعار البنزين.

وعلق أكسيوس على ذلك التطور بالإشارة إلى أن واشنطن تخشى من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية على البنى التحتية التي تهم حياة الإيرانيين إلى نتائج عكسية إستراتيجية، إذ قد تدفع المواطنين لدعم النظام وتتسبب في رفع أسعار النفط.

وتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدف مستودعات الوقود في اندلاع حرائق ضخمة بالعاصمة طهران، وغطت سماءها بدخان كثيف.

ادعاء إسرائيلي

وفي محاولة لتبرير تلك الغارات، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان له أن مستودعات الوقود "يستخدمها النظام الإيراني لتزويد مختلف الجهات بالوقود، بما في ذلك أجهزته العسكرية".

ونقل أكسيوس عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الهدف من وراء قصف مستودعات الوقود هو توجيه رسالة إلى إيران لوقف استهداف البنية التحتية المدنية في إسرائيل.

وكشف موقع أكسيوس أن مسؤولون إسرائيليين وأمريكيين أقروا بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ الجيش الأمريكي مسبقا بالضربات، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن الجيش الأمريكي فوجئ باتساع نطاق الهجمات.

وحسب أكسيوس، فإن المسؤولين الأمريكيين يخشون أن تؤدي مشاهد احتراق المستودعات إلى إثارة الذعر في أسواق النفط ودفع أسعار الطاقة إلى مزيد من الارتفاع.