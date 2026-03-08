ملك البحرين يدين اعتداءات إيران ويتمسك بنهج السلام والتضامن الخليجي

أكد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أن بلاده ستواصل التمسك بنهج السلام والاعتدال رغم التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة، مشيدا بجهود القوات المسلحة والأجهزة المعنية في حماية أمن المملكة وإحباط محاولات الاعتداء، ومثمنا في الوقت ذاته الدعم الخليجي والدولي الذي حظيت به البحرين.

جاء ذلك في كلمة وجهها الملك بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أشار فيها إلى أن أجواء رمضان تمثل فرصة لتعزيز القيم الدينية والإنسانية القائمة على التراحم والتكافل، مؤكدا أهمية التمسك بمبادئ الدين الحنيف التي ترتقي بالمجتمعات وتعزز روح الوحدة الإنسانية.

وأوضح أن البحرين تنعم بلُحمة وطنية وأخوّة إيمانية تجمع مختلف الأديان والمعتقدات في إطار من التعايش والتسامح، معتبرا أن هذا التنوع يمثل نموذجا حضاريا يعكس القيم التي توارثها المجتمع البحريني عبر الأجيال.

وفي سياق حديثه عن التطورات الأمنية، أعرب ملك البحرين عن أسفه لما وصفه بـ"الاعتداءات غير المسبوقة" التي تعرضت لها البحرين وعدد من الدول العربية والصديقة من قِبَل إيران، مؤكدا أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وشدد على أن البحرين كانت وستظل دولة سلام، لم تبادر إلى استعداء أحد، واختارت دائما طريق التعاون وحسن الجوار. كما أشاد بالجاهزية واليقظة التي أظهرتها القوات المسلحة البحرينية وكافة الأجهزة المختصة في التصدي لتلك المحاولات وإحباطها، وحماية أمن المواطنين والمقيمين.

كما أعرب الملك عن تقديره للمواقف الوطنية التي أظهرها المواطنون خلال هذه المرحلة، مؤكدا أنهم كانوا دائما على قدر المسؤولية والثقة في مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.

ولفت إلى أن البحرين تلقت دعما ومساندة أخوية من دول مجلس التعاون الخليجي، تجلت في مظاهر التضامن الخليجي، إضافة إلى الاتصالات التي تلقتها المملكة من دول شقيقة وصديقة أكدت دعمها لاستقرار البحرين وأمنها.

وأكد ملك البحرين أن بلاده ستواصل السير بثبات على نهج الحكمة والاعتدال في علاقاتها الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن انضمام البحرين إلى مجلس السلام المعنِي بإعادة إعمار قطاع غزة يعكس التزامها بدعم جهود السلام وإعادة البناء وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما دعا المؤسسات الدستورية في البلاد إلى مواصلة العمل لحماية الثوابت الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح، وتسخير الإمكانات لدعم مسيرة البناء والتقدم في المملكة.

واختتم الملك كلمته بتهنئة الشعب البحريني والأمتين العربية والإسلامية بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يديم على البحرين الأمن والاستقرار والازدهار.