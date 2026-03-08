الحرس الثوري: مستعدون لحرب واسعة لستة أشهر بالوتيرة ذاتها

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني -مساء السبت- إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لخوض حرب واسعة النطاق لمدة تصل إلى 6 أشهر بالوتيرة ذاتها، مشددا على أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق" في ظل جاهزية القوات وقدرتها العسكرية.

وأضاف نائيني -في مؤتمر صحفي استعرض خلاله أهم العمليات العسكرية الإيرانية منذ بدء الحرب قبل أسبوع- إن الهجمات الإيرانية استهدفت منظومات رادارية متطورة تابعة للولايات المتحدة.

وتابع أن إجمالي ما تم تدميره بلغ 7 رادارات متطورة تابعة لمنظومة "ثاد"، وهي من أبرز منظومات الرصد والاعتراض المنتشرة في المنطقة، معتبرا أن هذه الضربات عطلت جزءا كبيرا من "المظلة الأمنية الأمريكية".

وأشار نائيني إلى أن العمليات العسكرية شملت إطلاق 600 صاروخ من أنواع مختلفة، بينها صواريخ باليستية وصواريخ كروز تعمل بالوقود السائل والجامد، إضافة إلى تنفيذ 2600 هجوم بطائرات مسيّرة خلال الأسبوع الأول من الحرب.

ولفت إلى أن الهجمات استهدفت أكثر من 200 موقع ومنشأة أمريكية، فضلا عن أهداف داخل إسرائيل، مؤكدا أن حجم النيران التي أطلقتها إيران خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحرب يعادل حجم النيران في حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي.