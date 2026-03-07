عدَّد موقع أكسيوس الأخطار التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب تداعيات الحرب التي تشنها بلاده على إيران منذ أكثر من أسبوع، واتسعت رقعتها إلى دول المنطقة.

وأوضح الموقع أن أول الأخطار التي يواجهها الرئيس ترمب هو احتمال فشل الحرب التي أقرها اختيارا على إيران.

وهذه بقية الأخطار التي تحدق بالرئيس ترمب جراء تورطه في تلك الحرب:

– استمرار خسائر الوظائف على غرار ما حصل في شهر فبراير/شباط.

– استمرار انخفاض سوق الأسهم.

– زيادة الأسعار بسبب الرسوم الجمركية، وارتفاع أسعار النفط.

– تسريع فقدان الوظائف بسبب تحرير قطاع الذكاء الاصطناعي.

– هزيمة ساحقة للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

تداعيات فشل الحرب

وعلَّق الموقع على موقف الرئيس ترمب بسبب الحرب بالقول إن معظم المؤشرات تُظهر أن الأخطار الناجمة عنها تتزايد، إذ تشير استطلاعات الرأي الأولية بشأن الحرب على إيران إلى أنها لا تنطوي على أي مكسب.

ويشير متوسط استطلاعات الرأي في البلاد إلى أن 38% فقط من الأمريكيين يؤيدون الهجوم على إيران، وهي نسبة أقل من نسبة التأييد التي حظيت بها الحرب على العراق عام 2003.

ولفت الموقع إلى أن إدارة ترمب جادلت لسنوات بأن الحرب مع إيران ستكون "كارثية لأنها مكلفة للغاية ومحفوفة بالأخطار، ومن المرجَّح أن تتصاعد".

ومنذ بدء الحرب، لقي 6 جنود أمريكيين حتفهم. وعلى الصعيد المالي، تشير التقديرات إلى أن تكلفة أول 100 ساعة من الحرب وحدها بلغت 3.7 مليارات دولار.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25%، مما يهدد الاستثمارات في منطقة الخليج العربي التي جعلها ترمب محورا لرؤيته الاقتصادية، .

على الصعيد السياسي، صرَّح الرئيس ترمب لموقع أكسيوس بأنه يجب أن يشارك في اختيار الزعيم الإيراني القادم، رغم ما ينطوي عليه هذا الموقف من أخطار من بينها "أن يتولى السلطة شخصٌ لا يقل سوءا عن سابقه"، في إشارة إلى المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

وأشار الموقع إلى مخاوف في صفوف خبراء الشرق الأوسط وبعض حلفاء ترمب من أن الرئيس يلعب بالنار بتشجيعه المقاتلين الأكراد على التسلل إلى إيران ومحاربة النظام.

ومن الأخطار الأخرى للتدخل العسكري الأمريكي في إيران احتمال اندلاع حرب أهلية في بلد متعدد الأعراق يُقدَّر تعداد سكانه بنحو 93 مليون نسمة.

أخطار اقتصادية

وتزامنا مع بدء الحرب على إيران، أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد الأمريكي فقد 92 ألف وظيفة في فبراير/شباط، وهي المرة الثالثة التي ينكمش فيها سوق العمل خلال 5 أشهر.

من جهة أخرى، يقول أكسيوس إن ارتفاع أسعار النفط يهدد برفع تكاليف المعيشة الأساسية، التي تُعَد جوهر مخاوف الناخبين بشأن القدرة الشرائية.

وفي هذا الصدد، يرى الموقع أن الرسوم الجمركية لم تسهم في خفض أسعار السلع وزيادة فرص العمل، إذ لوحظ تراجع الوظائف في قطاع التصنيع على مدار 13 شهرا من الشهور الـ14 الماضية.

ولإنعاش الاقتصاد وترسيخ إرثه بوصفه رئيسا أطلق الثورة الصناعية القادمة، يراهن ترمب على تسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي، لكنَّ معظم الأمريكيين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تسريع فقدان الوظائف وتآكل الطبقة الوسطى، وربما تهديد البشرية جمعاء.

الحرب والانتخابات

وتوقف الموقع عند ما سمّاه أكبر خطر سياسي يواجه الرئيس ترمب، وهو خسارته للكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وانهيار ولايته الثانية وسط تحقيقات وعزل وجمود تشريعي.

وتفيد المؤشرات الأولية بأن انتخابات التجديد النصفي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، بدءا من نسبة المشاركة في الانتخابات التمهيدية، مرورا باستطلاعات الرأي العامة، وصولا إلى نتائج الانتخابات الفرعية.

ولا يستبعد أكسيوس أن يسهم تحقيق نصر سريع وحاسم بإيران في تعزيز شعبية الرئيس ترمب، لكنَّ استمرار الحرب وما يترتب عليها من خسائر بشرية وارتفاع حاد في الأسعار قد يتسبب له في هزيمة ساحقة بانتخابات الكونغرس.