نشر حاملة الطائرات البريطانية.. رسائل ردع أم تمهيد لعمليات أوسع؟

أثار إعلان نشر حاملة طائرات بريطانية في المنطقة موجة واسعة من التحليلات حول دلالاته العسكرية والسياسية، وما إذا كان يمثل بداية لتوسيع التحالف الدولي المنخرط في المواجهة الجارية منذ أسبوع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

يأتي ذلك بالتزامن مع أعلنه المتحدث باسم الدفاع البريطانية لشبكة "سي إن إن"، والذي أكد فيه وضع حاملة طائرات في حالة جاهزية عالية لتقليل الوقت لأي مهمة انتشار.

وفي هذا الصدد قدم عدد من الخبراء والمسؤولين السابقين قراءات مختلفة لهذه الخطوة، بين من يراها محاولة أمريكية لبناء تحالف أوسع ضد إيران، ومن يعتبرها إجراء دفاعيا مرتبطا بحماية المصالح الغربية في المنطقة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الحرب وتداعياتها على أمن الخليج والممرات البحرية الدولية.

وقال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إن نشر حاملة الطائرات البريطانية يأتي في سياق مساع أمريكية لتوسيع الجبهة المواجهة لإيران سياسيا وعسكريا. وأضاف جوني أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع سردية الحرب من خلال بناء تحالف أشبه بتحالف دولي للإيحاء بأن العالم كله يحارب إيران، معتبرا أن ذلك يخدم الخطاب الذي تبنته الإدارة الأمريكية لتبرير الحرب أمام الرأي العام الأمريكي.

وتابع أن التطور يحمل أيضا بعدا عسكريا، إذ قد يكون مؤشرا على أن واشنطن بدأت تدرك أن مسار الحرب لن يكون قصيرا كما خُطط له، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات العسكرية قد يعكس توقعات بإطالة أمد الصراع. وقال إن المشاركة البريطانية تعكس طبيعة الشراكة الإستراتيجية العميقة بين واشنطن ولندن، مستذكرا مشاركة بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة في حرب العراق عام 2003.

وأكد الخبير العسكري أن إرسال حاملة الطائرات البريطانية يمثل تدخلا مباشرا في الحرب وإعلانا رسميا للدخول فيها، موضحا أن الحاملة تُعد إحدى أهم قطعتين بحريتين في الأسطول الملكي البريطاني، وأن تمركزها المتوقع في محيط قبرص قد يعزز القدرات العسكرية الغربية ويزيد الضغط على إيران من خلال توسيع العمليات والاستهدافات.

حماية القطع البحرية

من جهته، قال ديفيد دوش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق لشؤون الأمن، إن المهمة الدقيقة للحاملة البريطانية لم تتضح بعد، مشيرا إلى أنها لم تتلق الأوامر النهائية حتى الآن، لكنه رجح أن يكون دورها مرتبطا بحماية القطع البحرية الغربية أو مرافقة عمليات النقل العسكري في المنطقة.

وأوضح دوش أن الحاملة ستضطر لعبور مضيق جبل طارق قبل وصولها إلى المنطقة، مرجحا أن تكون مهمتها مرتبطة بحماية خطوط الملاحة أو دعم عمليات نقل قطع عسكرية عبر مضيق هرمز. وأضاف أن مرور حاملة طائرات أخرى عبر قناة السويس مؤخرا قد يمنح القوات الغربية قدرة على توجيه ضربات لإيران من مسافة أقرب إذا دعت الحاجة.

وفي ما يتعلق بالمخاوف من نقص الذخائر الدفاعية، أشار دوش إلى أن بعض منظومات الاعتراض مثل صواريخ "باك-3" المستخدمة ضمن منظومة باتريوت هي الأكثر عرضة للنقص، بينما تبقى كميات منظومات أخرى مثل "باك-2″ و"ثاد" في مستويات مقبولة. كما لفت إلى أن معدلات الاعتراض الصاروخي انخفضت في الأيام الأخيرة، ما قد يعكس تغيرا في طبيعة التهديدات أو أساليب المواجهة.

رغبة في التوسيع

بدوره رأى الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط الدكتور محجوب الزويري أن التحركات العسكرية الأوروبية الأخيرة، بما في ذلك وصول حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول واحتمال نشر الحاملة البريطانية، تشير إلى رغبة أمريكية في إشراك دول أخرى في الجهد العسكري، ولو بشكل غير مباشر.

وقال الزويري إن واشنطن لا تريد أن تتحمل وحدها تبعات الحرب، مضيفا أن إشراك قوى أوروبية يهدف إلى توزيع المسؤولية السياسية والعسكرية عن المواجهة مع إيران. وأشار إلى أن فكرة التحالفات ليست جديدة في السياسة الأمريكية تجاه طهران، إذ بدأت منذ مفاوضات البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية عبر صيغة الدول الأوروبية الثلاث، ثم مجموعة "خمسة زائد واحد"، وصولا إلى تحالفات أوسع لفرض العقوبات.

وفي تحليله لمسار الحرب، اعتبر المتحدث أن إسرائيل تسعى من خلال هذا الصراع إلى إضعاف النظام الإيراني بشكل جذري أو دفعه إلى حافة السقوط، قائلا إن تل أبيب تنظر إلى المواجهة مع إيران بوصفها درة الانتصارات في سلسلة جبهاتها منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

من جانبه، رأى رئيس مركز المدار للدراسات السياسية الدكتور صالح المطيري أن دول الخليج تتابع التطورات بقلق كبير في ظل استمرار الاستهدافات والتصعيد العسكري في المنطقة. وقال إن القيادات الخليجية تدرك أن جميع الأطراف المنخرطة في الصراع تمتلك أجنداتها الخاصة، سواء المشروع الأمريكي الإسرائيلي أو المشروع الإيراني.

وأشار المطيري إلى أن الخطر الذي تشكله الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت المنطقة جعل دول الخليج تشعر بأنها في قلب المواجهة، مؤكدا أن هذه التهديدات لا تقتصر على المصالح الأمريكية فقط بل تمتد إلى البنية التحتية للدول الإقليمية.

احتواء التصعيد

وفي السياق ذاته، أكد أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر الدكتور عبد الله بندر العتيبي أن دول الخليج تحاول التعامل مع الأزمة عبر مسارين متوازيين:

تنسيق جماعي داخل مجلس التعاون

تحركات دبلوماسية فردية مع شركاء دوليين.

وأضاف العتيبي أن اجتماعات وزراء الخارجية الخليجيين مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية تعكس مساعي لاحتواء التصعيد.

وأوضح أن التطورات العسكرية، ومنها إرسال حاملة الطائرات البريطانية، تعكس دخول أطراف دولية إضافية على خط الأزمة، مشيرا إلى أن ما يحدث في الخليج له تداعيات عالمية تتعلق بأمن الطاقة والملاحة البحرية والجوية.

أما ساسان كريمي، المساعد السابق لنائب الرئيس الإيراني، فرفض توصيف تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأخيرة بأنها اعتذار، معتبرا أنها تعبير عن التأسف وليست اعترافا بالخطأ. وقال إن إيران لم تبدأ الحرب في المنطقة، بل تكتفي -بحسب وصفه- بالرد على الهجمات التي تنطلق من أراض تُستخدم لشن اعتداءات عليها.

وأشار كريمي إلى أن طهران تؤكد باستمرار أنها لا تسعى إلى توسيع الحرب في المنطقة، مذكرا بتاريخ الحرب بين إيران والعراق ومواقف دول المنطقة آنذاك، ومشددا على أن إيران لم تبدأ أي حرب منذ عقود طويلة.