وثقت كاميرات المراقبة داخل مدرسة للبنين في منطقة قزوين غرب العاصمة طهران لحظات استهداف صاروخي، في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، وقد أحدث حالة من الذعر بين الطلاب والمعلمين، في واحدة من سلسلة هجمات قالت طهران إنها طالت منشآت تعليمية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة "تسنيم" الإيرانية لحظة سقوط صاروخ بالقرب من المدرسة، حيث بدت حالة من الهلع في ساحة المدرسة مع اندفاع الطلاب ومحاولتهم الاحتماء، في حين أظهرت اللقطات إصابة أحد الطلاب في الساحة الخارجية عقب الانفجار.

ووفق ما أفاد به مراسل الجزيرة في طهران صهيب العصا، فإن تفاصيل الهجوم على مدرسة قزوين لا تزال غير مكتملة حتى الآن، غير أن الحادثة جاءت ضمن موجة ضربات واسعة شهدها اليوم الأول للحرب، والتي بدأت قرابة الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلي، أي بعد أكثر من ساعة على بدء الدوام المدرسي واكتظاظ المدارس بالطلاب والمعلمين.

وأشار العصا إلى أن السلطات الإيرانية تتحدث عن استهداف نحو 20 مدرسة ومؤسسة تعليمية خلال الأيام الأولى من الحرب، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، معظمهم من الأطفال والطلبة.

ضرب منطقة ميناب

وفي موازاة حادثة قزوين، شهدت منطقة ميناب جنوبي إيران هجوما وُصف بأنه من أعنف الضربات التي استهدفت منشآت تعليمية، حيث قالت السلطات الإيرانية إن القصف هناك أدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصا، من بينهم عدد كبير من الطلبة.

وبحسب الأرقام التي نقلها العصا، فإن ضحايا هجوم ميناب وحده يمثلون نحو 17% من إجمالي القتلى الإيرانيين الذين قُتلوا منذ اندلاع الحرب، والذين يقترب عددهم من ألف قتيل حتى الآن.

كما لفت المراسل إلى أن إحدى الضربات في ميناب أسفرت عن مقتل أكثر من 165 طالبة في مدرسة واحدة، بعدما تعرضت المدرسة لقصف أدى إلى تدميرها بالكامل، في حادثة أثارت صدمة واسعة داخل إيران.

وأضاف أن تشييع الطالبات في ميناب تحوّل إلى مشهد جنائزي ضخم، حيث خرجت حشود كبيرة لتوديع الضحايا، في مراسم وصفها بأنها كانت مؤثرة ومهيبة، عكست حجم الفاجعة التي خلفتها الضربة.

وتشير هذه الوقائع، وفق ما نقل مراسل الجزيرة، إلى أن المؤسسات التعليمية كانت من بين المواقع التي طالتها الضربات خلال الأيام الأولى من الحرب، وهو ما تقول إيران إنه أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف الأطفال والطلاب، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد ملابسات بعض تلك الهجمات، ومنها استهداف مدرسة البنين في قزوين.