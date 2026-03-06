نيوزويك: البنتاغون يرغب في شراء هذا السلاح من أوكرانيا لمواجهة إيران

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية اليوم أن وزارة الحرب "البنتاغون" تحدثت مع أوكرانيا بشأن شراء مسيّرات لاعتراض الطائرات في الحرب الدائرة.

وفي رده على سؤال بشأن شراء طائرات أوكرانية مسيرة، قال الرئيس دونالد ترمب لوكالة رويترز الخميس، "سأتقبل أي مساعدة من أي دولة"، تضيف المجلة.

وتابعت أن هذا الحديث جاء بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء إن عدة دول، بينها الولايات المتحدة، تواصلت مع أوكرانيا للمساعدة في الدفاع ضد المسيّرات الإيرانية.

قدمت المسيّرات الاعتراضية الأوكرانية بديلا أرخص بكثير للدفاع ضد الهجمات بالمسيّرات الإيرانية مقارنة بأنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية

وقال زيلينسكي على منصة إكس (تويتر سابقا) باللغة الإنجليزية "لقد تلقينا طلبا من الولايات المتحدة لدعم محدد في الحماية ضد الطائرات المسيرة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "أعطيت تعليمات لتوفير الوسائل اللازمة وضمان وجود متخصصين أوكرانيين يمكنهم ضمان الأمن المطلوب".

وبحسب نيوزويك، قدمت المسيّرات الاعتراضية الأوكرانية بديلا أرخص بكثير للدفاع ضد الهجمات بالمسيّرات الإيرانية مقارنة بأنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية.

وقد طورت تلك المسيّرات خلال سنوات الحرب الطويلة، حيث استغلتها روسيا في حربها على أوكرانيا.

تكلف المسيّرات الاعتراضية الأوكرانية آلاف الدولارات لكل واحدة مقارنة بملايين الدولارات لصاروخ باتريوت.

يذكر أن إيران دفعت خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بـ3 أنواع من أسلحتها التي توصف بالنوعية إلى خط المواجهة في الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحرس الثوري استخدم في هجماته الأخيرة صاروخ خرمشهر-4، والمسيرة الانتحارية الجديدة حديد 110، إضافة إلى قوارب ملغومة تُدار عن بُعد لاستهداف ناقلات النفط في مياه الخليج.

طورت تلك المسيّرات خلال سنوات الحرب الطويلة، حيث استغلتها روسيا في حربها على أوكرانيا

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن طهران تخوض معركة موازية على جبهة أخرى هي جبهة الإعلام.

إعلان

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، إلى جانب شبكة من الحسابات المتحالفة معها على منصات التواصل الاجتماعي، تسعى إلى تقديم صورة متماسكة ومتفائلة عن أداء إيران في الحرب، وأسلحتها المستخدمة، رغم الضربات الواسعة التي تعرّضت لها منشآت عسكرية ومدن إيرانية.