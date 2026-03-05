الجيش السوداني يستعيد بارا ويؤمن الأبيض شمال كردفان

الخرطوم- أعلن الجيش السوداني استعادة مدينة بارا، ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان غربي البلاد، بعد عملية عسكرية قال إنها أفضت إلى طرد قوات الدعم السريع من المدينة وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر مصدر رفيع في الجيش السوداني للجزيرة أن سلاح الجو نفّذ في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع انتشار قوات الدعم السريع داخل مدينة بارا، مشيرا إلى أن الغارات طالت آليات عسكرية ومواقع تمركز للقوات، مما أدى إلى تحييد عدد من عناصرها وتدمير آليات قتالية ثقيلة.

وأضاف المصدر أن الضربات الجوية أعقبها هجوم بري مباغت نفذته قوات الجيش من مواقع انتشارها شمال مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وتحديدا من بلدة الدانكوج، قبل أن تتقدم القوات نحو المدينة وتسيطر على مداخلها الرئيسية.

وأوضح أن القوات المهاجمة تمكنت خلال العملية من تدمير 32 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء على 10 عربات أخرى بحالة جيدة، إضافة إلى مقتل عشرات المقاتلين خلال المواجهات المباشرة والهجمات بالطائرات المسيرة.

عملية مشتركة

وبحسب مصادر عسكرية تحدثت للجزيرة، فإن استعادة مدينة بارا جاءت نتيجة عملية مشتركة بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، والتي تضم تشكيلات مسلحة من إقليم دارفور تقاتل إلى جانب الجيش منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.

وأوضحت المصادر أن القوات تحركت من مدينة الأبيض باتجاه بلدة الدانكوج الواقعة شمالها وغرب بارا، قبل أن تبدأ هجوما مكثفا على مواقع الدعم السريع داخل المدينة، سبقه قصف بالطائرات المسيرة التي أطلقت صواريخ على مواقع انتشار تلك القوات.

وأضافت المصادر أن العملية العسكرية ركزت على استهداف "القوة الصلبة" لقوات الدعم السريع داخل المدينة، الأمر الذي مهد الطريق لتقدم القوات البرية والسيطرة على بارا "بخسائر محدودة".

بيان الجيش

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أعلنت في بيان أن قواتها تمكنت -بمساندة قوات متحالفة معها- من "تحرير مدينة بارا عنوة بعد معارك بطولية".

إعلان

وأضاف أن المعارك أسفرت عن تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وإجبارها على الانسحاب من المدينة وترك آلياتها ومعداتها في الميدان.

ووصف البيان استعادة بارا بأنها "خطوة جديدة في طريق الحسم"، مؤكدا أن القوات المسلحة "ستمضي في عملياتها حتى تطهير كامل تراب الوطن".

وقال مصدر ميداني للجزيرة إن قوات الدعم السريع كانت قد سيطرت على مدينة بارا في أكتوبر/تشرين الأول 2025، قبل أن تقوم بتهجير معظم سكانها قسرا، مما جعلها أشبه بـ"مدينة أشباح" خلال الأشهر الماضية.

وأضاف المصدر أن غالبية سكان بارا نزحوا إلى مدينة الأبيض، في حين لجأ آخرون إلى بلدات صغيرة في محيط المدينة، مشيرا إلى أن بعض المدنيين قُتلوا خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة.

وأشار إلى أن المدينة تعاني حاليا من انقطاع الكهرباء وشح المياه وتوقف الخدمات الأساسية، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية، إضافة إلى تعطل الأسواق المحلية.

مدينة تنزف

وتُعد بارا من المدن التاريخية في السودان، وكانت تشتهر ببساتينها وأشجارها الظليلة وإنتاجها الزراعي، خصوصا الليمون الذي يغذي الأسواق المحلية في البلاد.

بيد أن الحرب التي اندلعت في السودان قبل نحو 3 سنوات حولت المدينة إلى ساحة مواجهات متكررة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية وانتشار آثار الحرائق وحطام المركبات العسكرية في شوارعها.

كما تعرضت منازل ومؤسسات حكومية لأضرار كبيرة نتيجة القتال المتواصل، في وقت يعيش فيه سكان المدينة حالة نزوح منذ أشهر طويلة.

وتحظى مدينة بارا بأهمية إستراتيجية في إقليم كردفان، إذ تُعد أقرب مدن الإقليم إلى العاصمة الخرطوم عبر طريق الصادرات غربا، كما تمثل مركزا اقتصاديا يمد الأسواق السودانية بالخضروات والزيوت.

وتقع المدينة على مسافة قريبة من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، التي تُعد مركزا سياسيا وثقافيا وعسكريا مهما في الإقليم، وهو ما جعلها محور صراع متكرر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في البلاد.