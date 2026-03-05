طهران- تحت سماء مغطاة بسحب الغبار، وعلى أرضية مفروشة بأنقاض الحجر والخشب والزجاج المُهشّم، يطل "قصر غلستان" المعروف أيضا بقصر المرايا، وسط طهران، على زائريه بوجه لم يعتادوه، إذ حوّل القصف الإسرائيلي الأمريكي أجنحته الفنية إلى مسرح للدمار.

وأظهرت صور التقطتها الجزيرة نت -خلال جولة ميدانية في القصر- أن القصف الإسرائيلي الأمريكي عصف بأبرز المواقع الإيرانية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو)، وألحق أضرارا بقاعاته التاريخية حيث تهشّم جزء كبير من المرايا الفنية، وتناثرت أُطر نوافذ تعود إلى قرون مضت، وتحطّمت بعض التحف على أرض باتت مفروشة بالأنقاض.

أضرار جسيمة

وعند مدخل القصر، يتوقف الزائر مذهولا، إذ تبدو فتحات في سقفه وكأنها جروح غائرة، والنوافذ المشبكة تحولت إلى كومة من الخشب والحجارة المتناثرة، ناهيك عن أن الزجاج تهشّم، ولحقت أضرار جسيمة بالتحف المصنوعة من المرمر الفريد.

ويقول أحد العاملين في القصر، رافق الجزيرة نت في جولتها داخله، وهو يشير بيد مرتجفة إلى سقف كانت تزينه قوالب بديعة، "هذا السقف كان تحفة فنية، لكن انهارت أجزاء كبيرة منه وأي هزة بسيطة قد تسقطه بالكامل. ولحسن الحظ، فإن الستائر الثقيلة امتصت جزءا من شدّة الموجة الانفجارية، وإلا لكانت الكارثة أكبر".

وفي حين نواصل السير داخل القصر، تتجه خطانا إلى "قاعة المرايا" التي خلّدها المصور الإيراني الشهير كمال‌ الملك في لوحاته الشهيرة، فقد كان المشهد هناك يبعث على الأسى، كما عبّر عنه الزائر الإيراني محمد (53 عاما).

ويقول للجزيرة نت "المرايا الثمينة التي كانت تغطي الجدران وتخلق عالما من الضوء والانعكاسات، تحوّلت إلى شظايا حادة على الأرض بعد أن كانت قد خضعت لأعمال ترميم دقيقة مؤخرا واستعادت رونقها التاريخي".

شكوى رسمية

وهناك في قاعة "شمس العمارة"، كان المشهد أقل فداحة، لكنه لا يخلو من الألم، اللوحات الفنية القيّمة لم تُصب بمكروه، لأن إدارة القصر قامت بنقلها قبل القصف، لكن الأبواب والنوافذ المطلة على الفناء المركزي تضررت على غرار القاعات الأخرى.

وفي خضم هذا الدمار، وجّه وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، سيد رضا صالحي أميري، رسالة رسمية إلى المدير العام لمنظمة اليونسكو، أبلغه فيها بتعرُّض "أحد أرقى وأهم الرموز الثقافية للإنسانية" لأضرار جسيمة، مؤكدا أن إيران ستُعد تقريرا شاملا لتوثيق الاعتداء.