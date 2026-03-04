مقرر أممي: يحق لإيران الدفاع عن نفسها

انتقد مقرر الأمم المتحدة المعنيّ بالنظام الدولي جورج كاترغالوس، اليوم الأربعاء، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وأكد أنه يتعارض مع القانون الدولي ويأتي في خضم المفاوضات الدبلوماسية دون مبرر قانوني، مشيرا إلى غياب خطة واضحة للأهداف الأمريكية مقابل إعلان إسرائيل صراحة أن هدفها هو تدمير إيران.

وقال كاترغالوس، في مداخلة مع الجزيرة مباشر، إن "حق إيران في الدفاع عن النفس مقبول وفق القانون الدولي، لكنْ يجب أن يقتصر على الأهداف العسكرية فقط، مثل القواعد الأمريكية في المنطقة مع مراعاة التناسب. أما استهداف المنشآت المدنية، ومنها المطارات ومشروعات الطاقة ومحطات المياه والسفارات، فيُعَد مخالفا للقانون الدولي".

وأضاف أن فكرة تغيير النظام في إيران بالقوة، كما أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض القادة الأمريكيين، تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتوضح ضعف النظام الدولي في حماية التعددية الدولية، محذرا من الانزلاق نحو عالم تسيطر فيه القوة على القانون.

وأشار المقرر الأممي إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدات دولية، مثل اتفاقية باريس للمناخ، وتأسيس ما سمّاه "مجلس السلام"، يمثل تهديدا لدور الأمم المتحدة، ويُفقد القادة الأوروبيين القدرة على الرد بفاعلية، باستثناء إسبانيا التي حافظت على موقف مستقل.

وأكد كاترغالوس أن مبررات إسرائيل لهجومها على إيران غير قانونية، مستشهدا بأن طهران التزمت باتفاق دولي للبرنامج النووي السلمي، في حين انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، موضحا أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية ولم تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يجعل أي هجوم على إيران غير مبرَّر قانونيا أو أخلاقيا، مشددا على أن تكرار سرد الأخبار الكاذبة لتبرير الحرب يشبه ما حدث في غزو العراق عام 2003، وفق تعبيره.

وختم المقرر الأممي المعنيّ بالنظام الدولي حديثه بتأكيد أهمية الالتزام بالقانون الدولي وحماية النظام المتعدد الأطراف، وأن التحديات الراهنة تُظهر الحاجة الملحة إلى الدفاع عن الأمم المتحدة وميثاقها لضمان سيادة القانون في العلاقات الدولية.