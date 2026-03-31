سياسة|صحافة|الولايات المتحدة الأمريكية

حرب إيران كشفت عجز النظام الدولي فهل حانت لحظة البديل؟

Chinese President Xi Jinping attends the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 12, 2026. REUTERS/Tingshu Wang
التقرير تحدث عن خطوات استراتيجية قد تمكّن بكين من لعب دور القيادة العالمية (رويترز)
Published On 31/3/2026

حفظ

يشهد النظام الدولي اليوم لحظة اضطراب غير مسبوقة منذ عقود، مع تزايد النزاعات المسلحة، وتراجع فعالية المؤسسات الدولية، واحتدام المنافسة بين القوى الكبرى، وظهور نزعة جديدة في السياسة الخارجية الأمريكية تميل نحو الحزم والانفراد.

ويرى كثيرون أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران -التي أقدمت عليها واشنطن دون تفويض من الأمم المتحدة أو تنسيق مع حلفائها- كشفت الستار عن عمق هذا التخلخل الهيكلي، إذ أظهرت تراجع قدرة المؤسسات الدولية على ضبط الحروب وفرض التوازن بين قوى العالم بما يضمن العدل والمساءلة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

رؤية بديلة

وعلى خلفية هذا المشهد، يبرز سؤال جوهري حول مستقبل القيادة العالمية: هل نحن أمام فراغ في السلطة الراشدة يستدعي البحث عن بديل؟ ومن قد يمتلك القدرة والرغبة على ملء هذا الفراغ؟

ويجيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في مقال نشرته صحيفة غارديان البريطانية، بالإشارة بداية إلى أن حرب إيران هي آخر دليل على أن ميثاق الأمم المتحدة "بات حبرا على ورق".

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva addresses a press conference in New Delhi on February 22, 2026. (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دعا إلى إصلاح الأمم المتحدة (الفرنسية)

ثم ينتقل ليطرح رؤية بديلة لعالم متعدد الأقطاب، لا تسيطر عليه القوى الكبرى باستخدام حق النقض (الفيتو)، ولا يكون فيه لـ5 دول (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة) الحق بتقرير مصير البقية، بل يحكمه القانون الدولي والديمقراطية.

ويذهب مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أبعد من ذلك، إذ يؤكد أن أزمة إيران كشفت أن العالم بحاجة إلى قائد جديد هو الصين، مشيرا إلى "مخطط من 5 خطوات" يمكن لبكين اتباعه للصعود لمركز العالم.

إصلاح الأمم المتحدة

وتعود انتقادات لولا دا سيلفا لسطوة الدول الكبرى على النظام الدولي إلى ما قبل حرب إيران، إذ اتهم في شهر يناير/ كانون الثاني الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالسعي إلى أن يصبح "سيدا" لـ"أمم متحدة جديدة" عبر إنشاء مجلس السلام في غزة، وتوسيع دوره ليشمل النزاعات الدولية.

إعلان

وأكد حينها أهمية إجراء إصلاح شامل للأمم المتحدة يشمل زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ويشير هذا التسلسل الزمني إلى أحد الأفكار الرئيسية في المقال، فالرئيس البرازيلي يرى أن "كل انتهاك للقانون الدولي يمهد الطريق للانتهاك الذي يليه".

U.S President Donald Trump, Indonesia's President Prabowo Subianto, Albania's Prime Minister Edi Rama, Saudi Minister of State for Foreign Affairs, Cabinet Member, and Climate Envoy Adel Al-Jubeir, Azerbaijani President Ilham Aliyev, and Jordan's Foreign Minister Ayman Safadi attend the inaugural Board of Peace meeting at the U.S. Institute of Peace in Washington, D.C., U.S., February 19, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
"مجلس السلام" الذي أسسه ترمب كان أحد أسباب تآكل دور الأمم المتحدة برأي الرئيس البرازيلي (رويترز)

ويضيف أن عجز مجلس الأمن الدولي أمام الأزمات في أفغانستان وإيران والعراق وليبيا وسوريا وأوكرانيا وغزة وفنزويلا، هو ما أدى إلى التهاون في كسر المحظورات، واستباحة المحرمات، وانتهاك الخطوط الحمر في القانون الدولي.

ووفق المقال، فإن القوى الكبرى اليوم أصبحت لا تكتفي بالعبث بمصير الملايين، بل حوّلت الفيتو إلى "درع وسلاح في آن واحد"، لتمارس قوتها دون الحاجة حتى إلى "ستار من الشرعية" الشكلية.

وفي هذا الصدد، أشار المقال إلى دراسة نشرتها مجلة "لانست" الطبية، تفيد بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة دون دعم الأمم المتحدة تزيد من معدلات الوفيات في الدول المستهدفة، وكانت مسؤولة في المتوسط عن نحو نصف مليون حالة وفاة كل عام منذ السبعينيات.

القوة لا تحمي

ويحذر لولا دا سيلفا من أن العالم يستبدل نظام الأمن الجماعي المتبادل -"على عيوبه"- بواقع "وحشي" ينعدم فيه الأمان كليا.

ويوضح أطروحته بالإشارة إلى أن العالم يعاني اليوم من أعلى معدل صراعات منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب حكومات تقودها "الغطرسة" و"القوة". ومع كل صراع، يعشعش الحقد والألم في قلوب آلاف المتضررين، مما يؤدي بالنهاية إلى المزيد من العنف.

كما أن الأسلحة لا تحمي الاقتصادات -برأي الرئيس البرازيلي- بل تؤدي إلى انهيارها؛ فتقلبات أسعار النفط الناتجة عن حرب إيران يعني طاقة أغلى، والحصار بشكل عام يقيد التجارة، ونقص الأسمدة يرفع أسعار الغذاء ويغذي التضخم، مما يضيع فرص الاستثمار والوظائف.

ويخلص لولا دا سيلفا في مقاله إلى أن "العالم بلا قواعد هو عالم غير آمن"، وأن "العنف لا يمكن أن يحل محل الحوار"، داعيا إلى إصلاح الأمم المتحدة كي لا تبقى "مجرد متفرج" على الأزمات العالمية.

البديل الصيني

بدوره بدأ أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا آدم توز مقاله بصحيفة فايننشال تايمز، بالتأكيد على أن حرب إيران كشفت فوضوية إستراتيجية الولايات المتحدة -القائد المفترض للعالم- وفشل مؤسساتها السياسية والإعلامية في محاسبة قيادة البلاد.

وفي المقابل، برأي الكاتب، تظهر الصين بصورة مستقرة تعززها خطتها الخمسية الخامسة عشرة، التي تواصل نهج النمو والتقدم الصناعي، وتحظى بترحيب الشركات العالمية. لكن السؤال الحاسم هو: كيف تستثمر بكين هذا الفراغ؟

ويقترح المقال 5 خطوات إستراتيجية قد تمكّن بكين من لعب دور القيادة العالمية.

Flag of China on the car's fuel tank filler flap. Fueling car with petrol pump at a gas station. Petrol station. Gasoline and oil products. Close up.
أستاذ التاريخ آدم توز اقترح على الصين المساهمة بجزء من احتياطياتها النفطية لضمان استقرار أسعار الطاقة (شترستوك)

مقترح للهيمنة

  1.  دعم الدول التي تواجه أزمات تمويل، وهي مهمة يسيرة على بكين بسبب فائضها التجاري الكبير.
  2. مشاركة نفوذها في مضيق هرمز لضمان استقرار الملاحة والطاقة، في إشارة إلى نفوذها المتنامي هناك.
  3. المساهمة بجزء من احتياطياتها النفطية ضمن آلية دولية لضمان استقرار أسعار الطاقة، بالتعاون مع كبار المنتجين.
  4. إطلاق مبادرة استثمار خضراء عالمية واسعة، تعزز الطلب على صناعاتها النظيفة وتجذب حتى الدول النفطية الباحثة عن طرق لتنويع مصادر الطاقة.
  5. الدفع نحو مفاوضات وقف إطلاق النار في أوكرانيا والخليج، وربط ذلك بتقييد صادرات المواد الحيوية للأطراف المتحاربة، مما يفرض ضغطا مباشرا حتى على القوى الكبرى.
FILE PHOTO: Tankers sail in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo
الصين تتمتع بنفوذ خاص في مضيق هرمز بحسب المقال الذي نشرته فايننشال تايمز (رويترز)

ورغم أن هذه الخطوات -وخاصة الأخيرة- قد تُقابل بردود فعل وتصعيد، يرى المقال أنه حتى إذا اختارت الصين الانتظار، فإن مصداقية الولايات المتحدة تتآكل، بينما يتزايد اعتماد روسيا المعزولة دوليا على بكين، مما يجعل فرصة القيادة العالمية مفتوحة أمامها.

إعلان

في المحصلة، تكشف هذه التحولات عن عالم يقف عند مفترق طرق حاسم، وبين دعوات الإصلاح وصعود قوى جديدة، يبقى مستقبل النظام الدولي رهينا بقدرته على استعادة التوازن بين القوة والشرعية، وأهم اختبار لذلك الآن سيكون الحرب الإيرانية، فإما التفاوض والدبلوماسية، أو اندلاع حرب إقليمية لا يحمد عقباها.

المصدر: غارديان + فايننشال تايمز

إعلان