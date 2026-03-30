البرغوثي: نتنياهو يتعمد وأد مسارات التفاوض ويصعّد الحرب لتصفية القضية الفلسطينية

الذهاب إلى: حرق المنازل والممتلكات

حذر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي من خطورة التعتيم الإعلامي على ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مع انشغال العالم بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن هذا الانشغال يُستغل لتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال البرغوثي في تصريحات للجزيرة مباشر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل بشكل ممنهج على تعطيل أي مسار تفاوضي، إذ يلجأ إلى التصعيد العسكري كلما ظهرت مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تهدئة، مضيفا أنه يتعمد "وأد كل محاولات التهدئة" من خلال استهداف منشآت الطاقة الإيرانية بالتزامن مع جهود الوساطة.

وأوضح أن الأوضاع في قطاع غزة "خطيرة للغاية" مع استمرار خروق اتفاق وقف إطلاق النار التي تجاوزت 1700 خرق، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 700 فلسطيني منذ إعلان التهدئة، إضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات.

وأشار إلى أن ما يدخل القطاع لا يتجاوز 50 إلى 60 شاحنة يوميا، أي نحو 10% فقط من الكميات المتفق عليها، رغم الحاجة إلى ما لا يقل عن ألف شاحنة يوميا، محذرا من كارثة إنسانية وارتفاع حاد في معدلات سوء التغذية خصوصا بين الأطفال.

كما لفت إلى تدهور خطير في القطاع الصحي بسبب منع إدخال الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى جانب القيود على خروج الجرحى والمرضى عبر معبر رفح، موضحا أن آلاف المصابين سيحتاجون إلى سنوات لتلقي العلاج مع وجود نحو 18 ألف جريح ومريض بحاجة ماسّة إلى العلاج خارج غزة.

حرق المنازل والممتلكات

وفي الضفة الغربية، أكد البرغوثي أن إسرائيل تصعّد من اعتداءاتها بالتوازي مع الحرب، مشيرا إلى أن المستوطنين ينفذون هجمات تشمل حرق المنازل والممتلكات والمراكز الصحية إلى جانب إطلاق النار، مما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا برصاص المستوطنين منذ بدء الحرب، في إطار سياسة تهدف إلى توسيع السيطرة على الأراضي وتهجير السكان.

إعلان

وفي تعليقه على دخول أعضاء الكنيست الملاجئ عقب إطلاق صواريخ، أشار البرغوثي إلى غياب أي بنية حماية مماثلة للفلسطينيين في الضفة الغربية، لافتا إلى سقوط ضحايا نتيجة صواريخ اعتراضية إسرائيلية، من بينهم أربع فتيات في بلدة بيت عوا.

وعن أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحرب، قال البرغوثي إنها تتمثل في:

السعي لفرض هيمنة إسرائيل على الشرق الأوسط وثرواته.

توسيع رقعة الاحتلال لتشمل أراضي إضافية في فلسطين ولبنان وسوريا.

تصفية القضية الفلسطينية.

تعزيز فرص نتنياهو السياسية والبقاء في السلطة.

وأضاف أن ما يجري داخل إسرائيل لا يقتصر على حكومة "فاشية" بل يعكس توجها مجتمعيا واسعا، لافتا إلى أن نحو 90% من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحرب رغم تداعياتها الاقتصادية. كما انتقد مواقف المعارضة، مشيرا إلى تبنّيها أيضا مواقف تصعيدية.

وشدَّد البرغوثي على أن السياسات الإسرائيلية القائمة على "الهيمنة والتوسع" تحول دون تحقيق السلام، مضيفا أن إسرائيل "تخلق أعداءها بنفسها" عبر ممارساتها، محذرا من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى مزيد من الصراعات في المنطقة.