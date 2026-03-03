وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعامل إسبانيا مع الولايات المتحدة بالـ"مريع". وقال "طلبت من وزير الخزانة سكوت بيسنت أن يوقف كل التعاملات مع إسبانيا".

وأوضح "كانت البداية حين قامت كل دولة أوروبية بتخصيص 5% من إجمالي الناتج المحلي للنفقات الدفاعية، باستثناء إسبانيا التي رفضت الدخول في هذا الاتفاق. والآن قالت إنه لا يمكننا استخدام قواعدها، وتصرفت بطريقة غير ودية، لكننا قادرون على استخدام هذه القواعد".

وأضاف ترمب، خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن إسبانيا هي الدولة الوحيدة في الناتو التي لم توافق على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5%، مشيرا إلى أنه ليس راضيا أيضا عن المملكة المتحدة.

وفي رده على سؤال حول دعم الدول الأوروبية، أكد ترمب أن بعض الدول ساعدت واشنطن مثل ألمانيا، التي وصفها بالمذهلة، بينما بعض الدول الأخرى لم تقدم المساعدة.

وأشاد بالأمين العام للناتو مارك روته ووصفه بالمذهل، موضحا أن التعاون العسكري الأوروبي يعتمد على احترام قواعد الهبوط للعمليات الجوية، وهو ما تقدره واشنطن من ألمانيا.

وفيما يتعلق بالملف التجاري والرسوم الجمركية، قال ترمب إن الولايات المتحدة فازت في قضية الرسوم الجمركية، معتبرا أن القرارات المتعلقة بالرسوم "قوية وفاعلة" وقد حققت ثروة كبيرة للبلاد.

وأضاف أن لديه صلاحية واسعة بموجب قرارات المحكمة العليا لفرض حظر على الشركات الأمريكية للتعامل مع دول غير منصفة، مشيرا إلى إمكانية استخدام هذه الصلاحية ضد إسبانيا.

وأكد أن الرسوم الجمركية بنسبة 15% حققت مكاسب بمئات المليارات من الدولارات، وأنه خلال فترة الخمسة أشهر المقبلة ستتم مراجعة الدراسات لفرض رسوم مختلفة حسب الدولة.

واختتم ترمب حديثه بالتأكيد على أن كل دولة ترغب في الحفاظ على الاتفاقيات القائمة، وأن الإدارة الأمريكية ستعمل على تعديل الرسوم الجمركية ورفعها جزئيا عند الحاجة، بما يضمن تحقيق مصالح الولايات المتحدة والحفاظ على العلاقات الدولية مع الدول الشريكة.