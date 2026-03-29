وزير خارجية باكستان: الاجتماع الرباعي ناقش سبل إنهاء الحرب مع إيران نهائيا

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأحد، أن الاجتماع الثاني لوزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر ركز على دراسة سبل إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بسرعة وبصفة دائمة.

وقال دار في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع "عقد وزراء الخارجية اجتماعا تفصيليا بشأن الوضع الإقليمي، وناقشنا الطرق الممكنة المبكرة والدائمة لإنهاء الحرب"، مؤكدا أن استمرار هذا الصراع سيؤدي إلى الموت والدمار، وأنه ليس في مصلحة أي طرف.

وأضاف أن الاجتماع بحث خفض التصعيد في الحرب الأمريكية الإيرانية، مؤكدا أن جميع الأطراف أعربت عن ثقتها بجهود الوساطة الباكستانية.

وأوضح دار أن الصين أعربت عن دعمها الكامل لمبادرة استضافة المحادثات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد، كما دعم الأمين العام للأمم المتحدة المبادرة. وأشار إلى أن العديد من نظرائه في العالم أعربوا عن ثقتهم بقدرة باكستان على تسهيل الحوار.

وأكد دار أنه أطلع الوزراء الزائرين على آفاق المحادثات المباشرة بين طهران وواشنطن، مشددا على أهمية احتواء الموقف وتقليل أخطار التصعيد العسكري، وتهيئة الظروف لإجراء "مفاوضات مهيكلة".

وشدَّد الوزير على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق سلام مستدام، مشيرا إلى أن دعم المجتمع الدولي سيكون أساسيا لنجاح المبادرة.

واستمر الاجتماع ساعات في العاصمة الباكستانية، وشمل لقاءات منفصلة بين دار ونظرائه، إضافة إلى اجتماع مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.