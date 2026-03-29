توني بلير: علينا إنهاء التحالف الآثم بين اليسار والإسلاميين

حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مما اعتبره "تصاعدا مقلقا لمعاداة السامية" في بريطانيا وأوروبا، رابطا بينها وبين ما يصفه بتحالف بعض أوساط اليسار التقدمي مع تيارات إسلامية، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال بلير -في مقال بصحيفة تايمز- إن الحوادث الأخيرة، مثل إحراق سيارات إسعاف تابعة لمؤسسة يهودية في لندن، ليست معزولة، بل تعكس نمطا متزايدا من العداء، مشيرا إلى أن الإدانات السياسية المتكررة لم تعد كافية لوقف هذه الظاهرة.

ويرى بلير أن معاداة السامية ليست جديدة، لكنها اليوم تتخذ أشكالا مختلفة، خاصة داخل بعض أوساط اليسار التقدمي، موضحا أن النسخة اليسارية منها "تمثل تطورا خبيثا وحديثا في السياسة التقدمية بسبب التحالف مع الإسلاميين".

وأكد بلير أن انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية أمر مشروع، لكنه يفقد شرعيته إذا لم يترافق مع إدانة هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والاعتراف بالتهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، حسب تعبيره.

ورأى السياسي البريطاني أن ما يقوله السياسيون التقدميون صحيح من أن معارضة سياسات الحكومة الإسرائيلية لا تعني معاداة اليهود، كما أشار إلى أن ما عانته غزة من موت ودمار لا يمكن إنكاره.

ويمكن توجيه "نقد مشروع لتكتيكات إسرائيل في إدارة الحرب" -كما يرى بلير- وكثير من اليهود حول العالم يوجهون بالفعل مثل هذه الانتقادات، ولكنْ لا يمكن تجاهل أن إسرائيل تواجه تهديدا إرهابيا، حسب تعبيره.

وحذر بلير من استخدام مصطلحات مثل "الإبادة الجماعية" بشكل غير دقيق، وقال إن المشكلة الأساسية تكمن في تردد بعض السياسيين التقدميين في مواجهة هذه السرديات بشكل مباشر، وفشلهم في مواجهة هذا "التحالف الآثم" -حسب تعبيره- بين بعض أطراف اليسار والإسلاميين.