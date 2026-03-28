"حنظلة" يقرصن بيانات مدير "إف بي آي" والمنصات تتفاعل

أثار إعلان مجموعة القراصنة المعروفة باسم "حنظلة" اختراق البريد الإلكتروني الشخصي لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل سجالا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ وضعت هذه الهجمة السيبرانية المنظومة الأمنية الأمريكية في قلب التساؤلات عن مدى تحصين بيانات كبار مسؤوليها أمام الاختراقات الخارجية.

وقد تصدر مدير "إف بي آي" كاش باتيل -المعروف بولائه الوثيق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب– المشهد بعد أن أعلنت مجموعة "حنظلة" نجاحها في اختراق بريده الشخصي، ونشرت صورا وبيانات منسوبة له مع رسالة وعيد مفادها أن "هذه هي البداية فقط".

وفي حين قللت إدارة مكتب التحقيقات الفدرالي من خطورة الحادثة، مؤكدة أن المعطيات المسربة "قديمة" ولا تمس معلومات حكومية سرية، أشارت تقارير تقنية من شركة "تشيك بوينت" الإسرائيلية إلى أن البيانات تعود للفترة ما بين 2010 و2019.

وكانت مجموعة حنظلة تمكنت من قرصنة شركة أمريكية للأجهزة الطبية، تربطها عقود بملايين الدولارات مع وزارة الحرب، ومحت بيانات أكثر من 200 ألف جهاز طبي في 79 دولة.

رسالة قوة أم بيانات قديمة؟

ورصدت حلقة (2026/03/28) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع قرصنة حساب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل، وردود الأفعال المتباينة حول تداعيات هذا الاختراق وأهميته الرمزية.

فمن جانبه، شكك الناشط بلال في جدوى الاختراق والقدرة على الوصول إلى رأس الهرم السياسي في واشنطن، فعلّق:

أنا صدقت شوف الباقين.. يعني مجموعة وصلت لمدير الاف بي آي ما تقدر توصل لترامب ومجموعته؟ غريب كل شيء تصدقوه.

أما مهدي، فقد رأى في هذه العملية ضربة إستراتيجية تتجاوز مجرد سرقة البيانات الشخصية، فكتب:

اختراق خطير وجيد ويصب في صالح ايران، مكتب التحقيقات الفدرالي هو الوكالة الاستخباراتية والأمنية الرئيسية لأمريكا.. ضربة قوية.

من جانبها، قللت نوران من قيمة المواد التي تم الكشف عنها حتى الآن، في ظل غياب المعلومات الحساسة، وكتبت:

أي وشو هالصور؛ يعني واحد يدخن وواحد متصور جنب سيارة.. شو الإضافة، وشو المعلومات الحساسة اللي وصلتولها؟

بينما اعتبر صفوان أن أهمية الحدث تكمن في القدرة الفنية على الوصول إلى بريد شخصية أمنية رفيعة، معلقا:

الأهمية كلها في الوصول إلى الإيميل الخاص بشخصية مهمة كهذه، مش مهم المعلومات.. الرسالة انه قادرين نوصل امتى ما بدنا لكل شيء تخفوه.

وتُعرف مجموعة حنظلة -المشتبه بصلتها بإيران والمناصرة للقضية الفلسطينية- باعتمادها أسلوب "القرصنة التدميرية" الذي يتجاوز سرقة البيانات إلى إتلاف الأنظمة بشكل نهائي، وهو ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية لرصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للوصول إلى أفرادها.