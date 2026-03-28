أكسيوس: ماذا نعرف عن قدرات إيران لصد هجوم بري أمريكي؟

تعرضت القوات الإيرانية لضغوط كبيرة نتيجة الضربات الأمريكية الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت بنيتها القيادية وقدراتها العملياتية خلال الأسابيع الأولى من المواجهة، ولكن طهران لا تزال تُظهر قدرة على إرباك خصومها وتحديهم.

ولذلك تسعى الولايات المتحدة -وفق معطيات متداولة- إلى بلورة ما يشبه "الضربة النهائية"، غير أن الخيارات المطروحة -وعلى رأسها التدخل البري- تحمل مخاطر عالية قد تدفع نحو تصعيد أوسع.

وانطلاقا من هذا المعطى، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول دفاعي أمريكي رفيع أن البيت الأبيض ووزارة الحرب يدرسان إرسال ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني البرية لديها أكثر من 150 ألف جندي، وإلى جانبها قوات الباسيج والجيش الإيراني التقليدي الأكبر.

ورغم الخسائر الكبيرة، لا تزال طهران -كما يقول الموقع في تقرير بقلم أفيري لوتز- تُظهر قدرة واضحة على المناورة والرد، مما يعكس طبيعة صراع لم يحسم بعدُ، بل يتجه نحو مزيد من التعقيد.

ومع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كرر مرارا أن الحرب انتهت عمليا، فإن إيران تواصل شن هجماتها ضد إسرائيل والدول الخليجية، كما تستمر في إغلاق مضيق هرمز، مما يؤثر على أسعار النفط والغاز عالميا.

وعلى صعيد القيادة، تقول إسرائيل إن ضرباتها الأولية أدت إلى مقتل سبعة من كبار مسؤولي الدفاع والاستخبارات، وإنها استهدفت 30 من كبار القادة العسكريين والمدنيين، من بينهم قائد الحرس الثوري محمد باكبور، وهو ما خلق حالة من الارتباك لم تؤدِ إلى انهيار منظومة القيادة -حسب الموقع- بل على العكس أظهرت قدرة إيرانية على إعادة التكيف والاستمرار.

قدرات غير تقليدية

أما في مجال التسليح، فتشير التقديرات إلى تراجع وتيرة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، ولكن كيلي غريكو -الباحثة في مركز ستيمسون- ترى أن ذلك لا يفسَّر بالضرورة بأنه ضعف دائم، لأنه يُحتمل أن يكون جزءًا من إستراتيجية الحفاظ على القدرات لاستخدامها في توقيت لاحق.

وتبرز الطائرات المسيّرة -وخصوصا "شاهد" منخفضة التكلفة- كأداة فعالة في الإستراتيجية الإيرانية، نظرا لصعوبة رصدها وسهولة إنتاجها، مما يمنح طهران ميزة الاستنزاف طويل الأمد.

ومع دراسة إدارة ترمب لاحتمال هجوم بري على جزيرة خارك، أفادت تقارير بأن إيران تنقل قوات إضافية وأنظمة دفاع جوي إلى الجزيرة، وبالتالي قد تكون القوات الأمريكية عرضة لتهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة في حال حدوث تصعيد بري، حسب الموقع.

ورغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البحرية الإيرانية -كما يقول الموقع- لا تزال طهران تحتفظ بقدرات غير تقليدية، مثل الزوارق السريعة والألغام البحرية التي تشكل عنصرا حاسما في إستراتيجيتها لتعطيل الملاحة، خصوصا في مضيق هرمز. كما أن البنية التحتية العسكرية تحت الأرض تمنحها قدرة على الصمود أمام الضربات الجوية.

وخلص التقرير إلى أن إيران -رغم الضربات القاسية- لم تفقد قدرتها على التأثير في مسار الصراع، بل تعتمد على مزيج من التكتيكات غير المتكافئة والمرونة العملياتية.

وبينما تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط العسكري، يبقى احتمال التصعيد الشامل قائما، خاصة إذا تم الانتقال إلى مرحلة العمليات البرية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مواجهة أكثر اتساعا وخطورة في المنطقة.