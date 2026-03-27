بالفيديو.. بزشكيان يتجول في مجمع تجاري بطهران

ظهر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتجول داخل أحد المجمعات التجارية في طهران ويتحدث مع مواطنين، في لحظة تتقاطع فيها السياسة بالحياة اليومية تحت وطأة الحرب.

والتقطت الصور، التي بثتها وسائل إعلام إيرانية، لحظة تفاعل بزشكيان مع المتسوقين داخل المجمع، حيث تبادل الحديث معهم في أجواء بدت طبيعية رغم الخلفية الثقيلة للأحداث.

ويأتي ظهور الرئيس وسط المدنيين في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق في العاصمة، بما في ذلك مدينة ري جنوب طهران.

وترد هذه المشاهد في أعقاب ما نشرته صحيفة يسرائيل هيوم، التي أشارت إلى أن استمرار ظهور بزشكيان وتحركه بحرية، رغم الحرب، لا يعود فقط إلى ترتيبات أمنية داخلية، بل إلى ما وصفته بقرار إستراتيجي بعدم استهدافه من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفق التقرير، فإن هذا القرار يشمل أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي، حيث مُنح الاثنان ما يشبه "حصانة غير معلنة"، بهدف إبقاء قنوات التواصل السياسية مفتوحة، تحسبا للحظة قد تتطلب إنهاء الحرب عبر تسوية دبلوماسية.

وفي 13 مارس/آذار الجاري، تجوّل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين في شوارع طهران للمشاركة في فعاليات "يوم القدس"، رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مناطق عدة في المدينة.

وظهر حينها بزشكيان وعراقجي وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، وبعد 3 أيام اغتيل لاريجاني في غارة إسرائيلية.