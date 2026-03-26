صحيفة صينية: التصدعات الأربعة التي خلفتها حرب إيران غير العادلة

نشرت صحيفة "عمال تيان جين" الصينية اليومية مقالاً لصحفي تابع لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) تناول فيه تداعيات الضربات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي وصفها بأنها "حرب غير عادلة" تسببت في 4 طبقات من التصدع السياسي والدبلوماسي.

وبيّن الكاتب أن الخلاف بين واشنطن وتل أبيب يتعمق حول أهداف الحرب وطبيعة الأهداف العسكرية، إذ تعترض الولايات المتحدة على استهداف مخازن الوقود الإيرانية خوفاً من اضطراب سوق النفط، بينما تسعى إسرائيل إلى إضعاف دائم لإيران في الوقت الذي لا تريد فيه واشنطن حرباً طويلة الأمد، مما جعل العلاقات بينهما متوترة.

كما يوضح المقال أن العلاقات عبر الأطلسي تزداد توتراً، حيث سارع حلفاء أوروبيون إلى النأي بأنفسهم عن هذه الحرب منذ بدايتها، ورفضت بعض الدول المشاركة في ترتيبات "الحماية المشتركة" في مضيق هرمز.

ويضيف بأن الولايات المتحدة صعّدت الأمر بعد أن لوّحت بتهديدات تجارية ضد دول مثل إسبانيا، مما دفع تقارير بريطانية للحديث عن عزلة أمريكية متنامية.

وعما يحدث داخل الولايات المتحدة، يشير الكاتب إلى تصاعد المزاج المناهض للحرب بسبب استمرار القتال وبالتالي تواصل الخسائر في صفوف القوات الأمريكية، والتكاليف الباهظة، مع الإشارة إلى مظاهرات في عدة مدن أمريكية تطالب بوقف التدخل العسكري في الشرق الأوسط، وإلى استطلاعات رأي تُظهر أن غالبية الأمريكيين يعارضون هذه العملية ويطالبون بتقييد صلاحيات الرئيس في إعلان الحروب.

ويلفت المقال إلى الانقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه، إذ يخشى بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض من تأثير ارتفاع أسعار النفط على نتائج الانتخابات النصفية ويدفعون تجاه إنهاء الحرب سريعاً، بينما ينتقد رموز في معسكر "ماغا" (لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً) الرئيس ترمب بدعوى خيانة تعهده بعدم خوض حروب جديدة، محذّرين من تراجع دعم القاعدة التقليدية وخسارة دعم الناخبين المستقلين.

ويخلص المقال إلى أن هذه الحرب المستمرة مرشحة لتعميق تلك الشروخ، مؤكداً أن انتهاك القانون الدولي وتجاهل قواعد العلاقات الدولية والاعتداء على سيادة الدول لا بد أن يرتد في النهاية على من يمارسه، وأن التاريخ يثبت أن "الحروب غير العادلة" تنتهي بالإضرار بأصحابها قبل غيرهم.