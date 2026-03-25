يثير الانتشار الوشيك للمزيد من القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تكهنات باحتمال سعي واشنطن لتصعيد الحرب على إيران، رغم المساعي الحالية لفتح مسار تفاوضي. وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن خطط واشنطن الحربية ضد إيران تنطوي على مخاطر كبيرة، ومن شأنها أن تعصف بالاستقرار الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.

وتتراوح تلك السيناريوهات الحربية ما بين الاستيلاء المحدود نسبيا على جزيرة خارك ذات الموقع الإستراتيجي، ومساعٍ أكثر طموحا لإنزال قوات أمريكية داخل الأراضي الإيرانية.

إضافة إلى جزيرة خارك، يمكن الاستعانة بتلك القوات في مواقع تكتيكية أخرى، بما في ذلك الجزر الصغيرة المحيطة مباشرة بمضيق هرمز لتأمين المواقع الساحلية التي تُعرّض السفن للخطر.

ولا تستبعد مجلة تايم أن يكون نشر تلك القوات الإضافية مجرد رسالة إلى إيران، مفادها أن أمريكا جادة بشأن خيار نشر قوات برية على الأرض، وذلك لدفع المسؤولين الإيرانيين إلى تغيير حساباتهم الإستراتيجية.

تفاصيل الانتشار الإضافي

ويستعد الجيش الأمريكي لنشر الآلاف من مشاة البحرية (المارينز) والعديد من السفن الحربية الإضافية بالشرق الأوسط. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، من المقرر أن يصل إلى المنطقة يوم الجمعة نحو 2200 من مشاة البحرية التابعين "للوحدة الاستكشافية الـ31".

كما أن نحو 2500 جندي إضافي من نفس الوحدة -التي يطلق عليها لقب "فخر المحيط الهادئ"- هم في طريقهم حاليا إلى المنطقة من ولاية كاليفورنيا، على متن السفينة الحربية "يو إس إس بوكسر".

كما تشير تقارير أخرى إلى إمكانية نشر لواء قتالي تابع "للفرقة 82 المحمولة جوا"؛ وهي بمثابة "قوة استجابة فورية" تضم نحو 3000 جندي، وقادرة على الانتشار في أي مكان من العالم خلال 18 ساعة.

وتتألف تلك الوحدات من عناصر قتالية برية ومركبات مدرعة ومدفعية، ومروحيات وطائرات هجومية نفاثة، إضافة لعنصر دعم لوجستي قتالي، وفريق للقيادة والسيطرة.

إعلان

وقد استُخدمت وحدات المشاة البحرية الاستكشافية في غزو أفغانستان عام 2001، وفي غزو العراق بدءا من عام 2003 وما تلاه، وهي متخصصة في تنفيذ الهجمات البرمائية.

الاستيلاء على خارك

وحسب تايم، فإن تلك التعزيزات تأتي في وقت ينصبّ فيه تركيز الرئيس ترمب على إعادة فتح مضيق هرمز، وتفيد تقارير إعلامية بأن إحدى إستراتيجياته لتحقيق ذلك الهدف هي الاستيلاء على جزيرة خارك، التي تتم فيها معالجة 90% من صادرات إيران من النفط الخام.

ونقلت تايم عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه على الرغم من أهمية جزيرة خارك، فإن الاستيلاء عليها سيضع القوات الأمريكية في مرمى نيران إيرانية كثيفة، وهو ما يعني وجود "مخاطر عالية وعوائد ضئيلة".

وحسب مجلة نيوزويك فإن الاستيلاء على جزيرة خارك قد لا يكون كافيا للضغط على الحكومة الإيرانية لتغيير حساباتها، إذ أبدت مؤشرات ضئيلة على وجود رغبة لديها في خفض التصعيد.

وحتى لو نجحت أمريكا في السيطرة على جزيرة خارك، فمن المرجح أن تظل إيران قادرة على تصدير بعض الكميات من النفط، بعد أن أثبتت بالفعل قدرتها في السابق على تدبير أمورها لفترة زمنية لا بأس بها.

علاوة على ذلك، قد تلجأ إيران إلى قصف البنى التحتية الحيوية للطاقة والنفط في دول الخليج؛ وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع لمستويات تفوق بكثير ما بلغته بالفعل، كما أن إعادة بناء تلك المنشآت قد تستغرق وقتا طويلاً للغاية.

السيطرة على هرمز

وإلى جانب الانتشار العسكري في جزيرة خارك، فإن الحد من قدرة إيران على توجيه ضربات إلى مضيق هرمز يستدعي خطة بديلة تقضي بنشر قوات أمريكية على امتداد الساحل الجنوبي لإيران.

ومن المرجح أن تشمل هذه الخطة فرض القوات الأمريكية سيطرتها على جزر ومدن إضافية، بما في ذلك مدينة بندر عباس الساحلية ضمن شريط من الأراضي يمتد على شكل قوس مقابل للمضيق، وذلك قبل الشروع في عملية إزالة الألغام من المياه.

وينطوي هذا السيناريو على عدة مخاطر مصدرها الصواريخ والمسيّرات والعبوات الناسفة والكمائن، فضلاً عن المقاومة الداخلية، لأن مدينة بندر عباس يقطنها أكثر من نصف مليون نسمة.

وحتى مع تحقيق هذه السيطرة البرية، سيظل من الضروري تطهير المضيق من الألغام وحمايته من صواريخ كروز المضادة للسفن، والتي قد يصل مداها إلى عدة مئات من الكيلومترات.

الخيار النووي

رغم تأكيدات ترمب أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني في حرب الـ12 يوما التي شنتها إسرائيل ضد إيران في يونيو/حزيران الماضي، فإن الاعتقاد لا يزال قائما بأن كمية من اليورانيوم عالي التخصيب لا تزال تحت أنقاض منشآت نووية.

وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يدرس تنفيذ عملية عسكرية محدودة للاستيلاء على تلك المواد، لكن الخطر يكمن في أنها ربما توجد في مدينة أصفهان في عمق الأراضي الإيرانية، ويُرجح أنها تخضع لتدابير دفاعية مشددة.

وخلافا لعمليات خاصة سابقة (مثل قتل أسامة بن لادن في باكستان أو اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في كاراكاس)، فإن ساعة واحدة ليست كافية لتنفيذ عملية إنزال في موقع نووي.

وحسب نيوزويك، فإن استخراج مواد شديدة الحساسية يتطلب البقاء على الأرض لفترة زمنية طويلة، وإنشاء طوق أمني واسع النطاق لصد أي هجوم قد تشنه قوة عسكرية إيرانية ضخمة.

إعلان

وتتطلب تلك العملية حشد موارد كبيرة لتوفير الدعم الجوي، وأعمال المراقبة اللازمة لحماية الأفراد الذين تم إنزالهم، ومن ثم العمل على إجلائهم في نهاية المطاف.

وتشير نيوزويك -نقلا عن خبراء عسكريين- إلى أن ثمة قيودا جغرافية تثير شكوكا حول احتمالية نجاح تلك العملية، ذلك أن تضاريس إيران غير مواتية لعمليات الغزو.

مستنقع للأمريكيين

وفي مقابل تلك السيناريوهات وما تنطوي عليها من مخاطر، ترى نيوزيوك أن الجيش الإيراني مستعد لأي حرب برية مع أمريكا، وفي حال نشوبها فإن ذلك يعني أن "الأمريكيين سيقحمون أنفسهم في مستنقع وسيكون مصيرهم الخسارة"، وفق تصريح علي باقري دولت آبادي الأستاذ بجامعة ياسوج بطهران لنيوزويك.

وحسب المتحدث نفسه، فإن نحو نصف سكان إيران بإمكانهم الوصول إلى الأسلحة والتحول بسهولة إلى جنود يدافعون عن وطنهم، علاوة على أن الإيرانيين بارعون في حرب العصابات، وقادرون على الصمود.

سيناريو الغزو الشامل

وأمام ذلك الوضع، تلاشى سيناريو حدوث انتفاضة داخلية تطيح بالنظام الحاكم، وإمكانية إلقاء أمريكا ثقلها العسكري والسياسي خلف مجموعات المعارضة الإيرانية، بما في ذلك الفصائل الكردية.

أما الخيار الأقل ترجيحا في نظر مراقبين تحدثوا لنيوزويك، فهو احتمال سعي إدارة ترمب لاتباع المسار الأكثر تقليدية في خوض الحروب، ألا وهو شن غزو شامل وكامل النطاق، لكنه مستبعد بالنظر إلى أن إيران دولة شاسعة ولها تضاريس متباينة الوعورة.

وفي حال تطورت الأمور إلى تدخل بري شامل، فإن ذلك يعني تورط الأمريكيين في نوع من "الحروب الأبدية" التي طالما انتقدها الرئيس ترمب، وهي حرب ستكون محفوفة بتعقيدات وتحديات تفوق بكثير الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 الذي تطلب نشر ما يقارب 200 ألف جندي، وهو عدد تبين لاحقا أنه غير كافٍ.