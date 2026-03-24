لماذا إسرائيل قلقة من تصريح ترمب بخصوص المحادثات مع إيران؟

يسود قلق داخل إسرائيل من احتمال أن تبدأ واشنطن مفاوضات مع إيران بما يمكن من إنهاء الحرب دون تحقيق ما تراه تل أبيب أهدافا لها، في ظل حديث متنام عن وجود شروط أفضل الآن لمناقشة اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال الكاتب الإسرائيلي داني زاكين في مقال له بصحيفة يسرائيل هيوم إنه من الواضح أن واشنطن بدأت محادثات مع طهران دون علم إسرائيل، ويفترض أن تنتهي أي محادثات بين الطرفين إما باستسلام إيراني، أو بصفقة تضمن خروجا أمريكيا سلسا من هذه الحرب.

وتابع أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل موعد استهداف محطات الطاقة الإيرانية يعني أن هناك تحركا دبلوماسيا ما يجب منحه الفرصة للنجاح.

الساعات القادمة

ويوضح زاكين أنه رغم استمرار الهجمات المتبادلة فإن الساعات القادمة ستوضح ما إذا كان ترمب قد وافق فعلا على وقف لإطلاق النار وأن المحادثات جدية، أم لا.

وكان ترمب قد تحدث أمس الاثنين عن محادثات مع طهران ولمّح إلى أن الحرب على إيران تقترب من نهايتها، وكشف عن مفاوضات قوية مع طهران، كما أعلن عن قرار بتأجيل ضربات عسكرية كان قد هدد بها لقطاع الكهرباء الإيراني.

وذكر زاكين أن إيران حاولت التواصل مع الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب، لكن واشنطن كانت ترفض بحجة أن إيران كانت غير مستعدة للالتزام بالشروط الأمريكية، عكس الآن بعد كل ما جرى.

طهران وضعت شروطا أساسية لوقف التصعيد، في حين لا تزال واشنطن ترفض الاستجابة لطلبات جوهرية تتعلّق بالتعويضات والاعتراف بـ"العدوان"

موقف إيران

وقد كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى، في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة، عن كواليس الاتصالات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران وضعت شروطا أساسية لوقف التصعيد، في حين لا تزال واشنطن ترفض الاستجابة لطلبات جوهرية تتعلّق بالتعويضات والاعتراف بـ"العدوان".

وأفاد المسؤول الإيراني للجزيرة بأنه "جرى تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر مصر وتركيا، انطلاقا من حسن نية لخفض التوتر".

وفيما بدا ردا على تصريحات الرئيس ترمب بشأن مهل التفاوض، شدد المسؤول في تصريحاته للجزيرة على أن "الرئيس الأمريكي لا يملك صلاحية تحديد شروط أو مواعيد نهائية للمفاوضات".

"الإسلام الراديكالي"

وشدد داني زاكين من جهته على أن الحديث عن إزالة التهديد الإيراني لإسرائيل وللمنطقة بأسرها من خلال المفاوضات أمر مبالغ فيه، لأنه "ما دام الإسلام الراديكالي موجودا فلن تنتهي العمليات العدائية في المنطقة".

غير أنه يرى أن الاستمرار في المفاوضات يعني أن المطالب الأمريكية والإسرائيلية تتم تلبيتها.

وتتلخص تلك المطالب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وكذلك البرنامج الصاروخي، ووقف دعم "المنظمات الإرهابية"، وإلغاء سياسة تصدير الثورة.

وبحسب زاكين، فإذا تمت تلبية تلك المطالب، فذلك يعني أن هذه الحرب ستنتهي بانتصار أمريكي وإسرائيلي ساحق، وإن لم يكن كاملا لأن النظام الإيراني سيبقى وسيحاول الرجوع إلى "أساليبه القديمة".

السيناريو الأكثر ترجيحا بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، يتمثل في تراجع العمليات العسكرية تدريجيا دون اتفاق رسمي يحسم القضايا الأساسية

سيناريوهات نهاية الحرب

وقد حددت مجلة نيوزويك الأمريكية في مقال لها نشر مؤخرا 5 سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب الإيرانية، أولها القبول بشروط أمريكية قاسية، وثانيها الدخول في مفاوضات شكلية أو غير مباشرة دون اتفاق حقيقي، مما يعني استمرار التوتر.

أما السيناريو الثالث -وهو السيناريو الأكثر ترجيحا بحسب المجلة الأمريكية- فيتلخص في تراجع العمليات العسكرية تدريجيا دون اتفاق رسمي يحسم القضايا الأساسية.

أما إذا أصرّت إيران على موقفها، فقد يتحول النزاع إلى مواجهة طويلة ومكلفة، توضح نيوزويك أن هذا هو السيناريو الرابع، مبرزة أن السيناريو الخامس وهو السيناريو المستبعد، فيتعلق بانهيار النظام الإيراني بعد حدوث ثورة داخلية نتيجة الضغوط الاقتصادية والحرب.