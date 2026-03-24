جنرالات المرشد الجديد.. كواليس المفاوضات الأمريكية مع عسكر إيران

تتداخل مسارات الحرب والدبلوماسية في المواجهة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، حيث لم تعد قنوات التفاوض محصورة في الدبلوماسيين التقليديين، بل انتقلت تدريجيا إلى دوائر أكثر صلابة داخل بنية النظام الإيراني، تقودها المؤسسة العسكرية والأمنية.

هذا التحول يعكس طبيعة المرحلة التي تصفها طهران بـ"الحرب الوجودية"، إذ لم يعد القرار السياسي منفصلا عن الحسابات الميدانية بل بات جزءا من منظومة يقودها "رجال المرشد الجديد"، وسط محاولات أمريكية لفهم مراكز القوة الحقيقية داخل إيران.

وفي هذا السياق، يطرح سؤال جوهري نفسه: مع من تتفاوض واشنطن فعليا في طهران؟ وهو سؤال يكشف تعقيد المشهد الإيراني أكثر مما يقدم إجابة واضحة، في ظل تداخل المؤسسات وتعدد دوائر القرار.

وفي هذا السياق، يقول الصحفي المختص بالشأن الإيراني عبد القادر فايز، إن طبيعة الحرب التي تخوضها إيران تجعل المؤسسة العسكرية هي الممسك الفعلي بزمام القرار الإستراتيجي، موضحا أن هيئة الأركان تمثل الإطار الجامع لكل القوى العسكرية، من الجيش إلى الحرس الثوري والباسيج.

ويضيف أن مركز الثقل الحقيقي داخل هذه المنظومة يتمثل في "مقر خاتم الأنبياء"، الذي ينسق بين مختلف أذرع المؤسسة العسكرية، حيث يبرز نفوذ الحرس الثوري بوصفه القوة الأكثر تأثيرا في توجيه القرار.

ويشير فايز إلى أن هذه البنية تجعل القرار في إيران بيد "رجال المرشد الجديد"، الذين ينتمون بالأساس إلى خلفيات أمنية وعسكرية واستخباراتية، مما يفسر طبيعة القنوات التي فُتحت مع الخارج خلال الأزمة الحالية.

طبيعة الوسطاء

وفي ما يتعلق بالوسطاء، يوضح فايز أن الدول التي نجحت في فتح قنوات تواصل مع طهران هي تلك التي تمتلك علاقات عميقة مع هذه الدوائر الأمنية، مثل باكستان ومصر وتركيا، حيث يتجاوز التواصل فيها البعد السياسي إلى مستويات استخباراتية وعسكرية.

ويضيف أن باكستان تمتلك علاقات أمنية متجذرة مع إيران، بينما يرتبط التنسيق المصري مع طهران بملفات إقليمية حساسة مثل البحر الأحمر وباب المندب، في حين تستفيد تركيا من خلفياتها الأمنية في إدارة هذا النوع من الاتصالات.

هذا النمط من التواصل يعكس، بحسب فايز، أن القناة التفاوضية الحالية ليست سياسية بحتة، بل هي قناة أمنية عسكرية في المقام الأول، تستهدف الوصول إلى تفاهمات أولية يمكن لاحقا نقلها إلى المسار السياسي.

ومع ذلك، يشدد على أن أي اتفاق لا يمكن أن يرى النور دون المرور عبر المؤسسات السياسية، وهو ما يفسر تصاعد دور وزارة الخارجية الإيرانية بقيادة عباس عراقجي في هذه المرحلة.

كما يبرز اسم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بوصفه حلقة وصل بين المؤسستين العسكرية والسياسية، نظرا لخلفيته في الحرس الثوري وثقة دوائر القرار الأمنية به.

قرار معقد

بدوره، يرى أستاذ دراسات إيران والشرق الأوسط في الجامعة الوطنية الأسترالية الدكتور علم صالح، أن هيكل اتخاذ القرار في إيران أكثر تعقيدا مما يبدو إذ لا يقتصر على شخص المرشد، بل يعتمد بشكل أساسي على المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويضيف أن هذا المجلس الذي يضم قيادات عسكرية وأمنية بارزة، هو الجهة التي ترسم السياسات الإستراتيجية في حين يقتصر دور المرشد على المصادقة النهائية، وهو ما يمنح النظام قدرة على الصمود رغم الضربات والاغتيالات.

ويشير صالح إلى أن تصاعد دور العقلية العسكرية في هذه المرحلة قد ينعكس على طبيعة السياسات الإيرانية، خاصة في ما يتعلق بالبرنامج النووي وتطوير الصواريخ، وهو ما يثير تساؤلات حول اتجاهات المرحلة المقبلة.

في المقابل، يطرح نائب رئيس تحرير صحيفة واشنطن تايمز تيم كونستانتاين رؤية أكثر ضبابية، مؤكدا أن الغموض يحيط حتى بالجانب الأمريكي نفسه في ما يتعلق بهوية الشريك التفاوضي داخل إيران.

ويقول إن فتح قنوات الاتصال، حتى في ظل استمرار العمليات العسكرية، يمثل خطوة أولى نحو التهدئة، لكنه لا يضمن الوصول إلى اتفاق خاصة في ظل غياب وضوح بشأن من يمتلك القرار النهائي في طهران.

ويضيف أن هذا الغموض لا يقتصر على واشنطن بل يشمل حتى المتابعين للشأن الإيراني، في ظل محدودية المعلومات حول وضع المرشد الأعلى ودوره الفعلي في إدارة الأزمة الحالية.