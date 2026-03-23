مغرّدون: تدمير جسور الليطاني مقدمة لاحتلال جنوب لبنان

تفاعل مغرّدون على منصات التواصل الاجتماعي مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على الجسور في جنوب لبنان، إثر تدمير جسر القاسمية الحيوي قرب مدينة صور الذي يربط الساحل الجنوبي بالمناطق الشمالية.

وبالفعل قصف الجيش الإسرائيلي أمس جسر القاسمية الحيوي قرب مدينة صور، والذي يربط الساحل الجنوبي بالمناطق الشمالية، كما دمر 3 جسور أخرى الأسبوع الماضي، وهي: جسر القعقعية في قضاء النبطية، وجسر الخردلي الذي يربط بين قضائي النبطية ومرجعيون، وجسر طيرفلسيه الذي يصل قضاءَي صور والزهراني.

ويرى مغرّدون أن هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية يستهدف فصل جنوب لبنان عن بقية البلاد فعليا، في إطار ما يعتبرونه مقدمة لاجتياح بري وشيك.

ورصدت المنصات خلال حلقة (2026/3/23) من برنامج "شبكات" توافقا واسعا بين الناشطين على أن تدمير الجسور يستهدف عزل جنوب لبنان عن بقية البلاد، تمهيدا لعملية برية شاملة.

في حين ربط بعضهم هذه الخطوات بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أعلن أن الجيش تلقى أوامر بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني، وبتسريع هدم المنازل في قرى الخطوط الأمامية على غرار ما جرى في بيت حانون ورفح.

وعبّر المغرد ميشيل عن قلق واسع من أبعاد ما يجري، إذ كتب:

ما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج للبنى التحتية من جسور وطرق ومنازل في جنوب لبنان هو أمر يدعو إلى تحرّك الدولة الفوري بوجه هذا العدوان، فهو يقطع الوصول إلى جنوب لبنان كلّه تمهيدا لاجتياح برّي واحتلال الجنوب

وفي الاتجاه نفسه، وصف المغرد نادر الوضع بإيجاز بالقول:

انقطاع الجنوب فعليا عن لبنان، وتدمير الجسور وعزل القرى هو الثمن الذي يدفعه الجنوبي مما يحدث

وعلى المنوال ذاته، ربط المغرّد عمر الضربات بمخطط إسرائيلي قديم للسيطرة على الجنوب، وكتب:

الوجه القبيح لإسرائيل تريد احتلال لبنان حتى نهر الليطاني، علشان كذا جرّت لبنان للحرب، شوفوا التفكير كيف وليه ضرب الجسور على الليطاني

وفي المقابل، جاء صوت المغرّد علي أكثر هدوءا وصبرا على المدى البعيد:

بترجع الجسور الوطنية بتلتحم إلى حين انسحاب الإسرائيليين من أرض لبنان، بدها طول بال

وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون قصف الجسور معتبرا إياه تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية ومقدمة لغزو بري يستهدف قطع التواصل الجغرافي بين جنوب الليطاني وسائر الأراضي اللبنانية.

إعلان

وتأتي هذه التطورات في ظل حصيلة إنسانية ثقيلة تجاوزت ألف قتيل ونزوح أكثر من مليون شخص جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.