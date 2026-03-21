مقال بوول ستريت جورنال: نقص الذخيرة الأمريكية أسوأ مما تتصور

قال خبير عسكري أمريكي إن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تعتبر جرس إنذار جديدا، وتذكيرا عاجلا بأن البلاد في حاجة إلى قاعدة صناعية دفاعية قادرة على خوض حرب عالية الكثافة ضد خصومها، وخاصة الصين.

وقال الخبير سيث جونز -في مقال رأي بصحيفة وول ستريت جورنال- إن الجيش الأمريكي في حاجة ملحة لزيادة مخزونات الذخيرة بعيدة المدى للضربات الدقيقة، فضلا عن ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي.

وأكد جونز -وهو رئيس قسم الدفاع والأمن في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية- أن التحدي أكبر بكثير من إيران، لأن الولايات المتحدة تفتقر إلى ما يكفي من الذخيرة لدعم خططها الحربية في حال نشوب صراع طويل الأمد مع الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية.

وقال إن على المخططين العسكريين الأمريكيين أن يشعروا بقلق بالغ إزاء الصين، لأنها تمتلك قدرات متفوقة بشكل كبير على إيران وتتوفر على قاعدة صناعية أنتجت آلاف الصواريخ فرط الصوتية، وصواريخ كروز، والصواريخ الباليستية، إلى جانب الملايين من الطائرات المسيّرة.

وبناء على ذلك، يؤكد الكاتب أن على أمريكا امتلاك ما يكفي من الذخائر بعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة لضرب السفن والطائرات والأهداف البرية من مسافة بعيدة، وامتلاك المزيد من أنظمة ومعدات الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية.

زيادة التمويل

ودعا الكاتب وزارة الحرب (البنتاغون) إلى التركيز بشكل عاجل على التمويل الكامل للعقود متعددة السنوات لعدد من الذخائر الحيوية التي أقرها الكونغرس بالفعل، وعلى تمويل البحث والتطوير وإنتاج بدائل أرخص.

من جهة أخرى، شدد الكاتب على ضرورة الحفاظ على جاهزية الطائرات والسفن الحربية مشيرا إلى أن أمريكا استعملت بعضها ضد إيران، وقد تحتاجها في مسارح عمليات أخرى، ولاسيما في المحيطين الهندي والهادئ.

وعلى ضوء الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد أمريكية وبنى تحتية حيوية، شدد جونز على أن القواعد والمنشآت الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ تحتاج إلى ملاجئ طائرات محصنة، وأنظمة دفاع جوي، ومخازن ذخيرة معززة، وخزانات وقود إضافية.

ولتحقيق ذلك الهدف، قال الكاتب إن على الكونغرس زيادة مخصصات البنتاغون التي تخطط لطلب 200 مليار دولار إضافي، ولفت إلى أنه لا ينبغي للإدارة أن تُسوّق طلبها على أنه دعم للحرب على إيران، بل كاستثمار لتنشيط القاعدة الصناعية الأمريكية المتعثرة.

وعلى المدى البعيد، دعا جونز إلى الوفاء بتعهد الرئيس دونالد ترمب بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 500 مليار دولار للسنة المالية 2027، وشدد على ضرورة تخصيصها لشراء الأنظمة اللازمة لتعزيز القدرات العسكرية الكافية لاستهداف القوات الصينية التي قد تهاجم تايوان.