عبد القادر فايز: لهذا ترى إيران وقف إطلاق النار أسوأ من الحرب

اعتبر عبدالقادر فايز، الصحفي والمحلل المتخصص في الشأن الإيراني، أن إيران تتعامل مع الحرب الجارية بمنظور وجودي خاص بها، يختلف عن منظور إسرائيل أو الولايات المتحدة أو الدول العربية، مؤكدا أن النتيجة الوحيدة الممكنة بالنسبة لطهران هي إما استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو انهيارها، ولا يوجد خيار وسط.

وأوضح فايز في حديثه لبرنامج "محاولة فهم" على منصة الجزيرة 360، أن النظام الإيراني يرى الحرب مسألة وجودية، ولذلك يرفض أي مقترح لوقف إطلاق النار، معتبرا أن مثل هذا الوقف قد يؤدي إلى ما وصفه بـ"لحظة الانكشاف"، أي فقدان إيران لقدرتها على الردع الإقليمي والنفوذ في الشرق الأوسط.

وأضاف أن مفهوم "إيران النفوذ"، الذي كان يستند إلى علاقات طهران الإقليمية مثل سوريا وحزب الله، قد تراجع عمليا بعد فقدان السيطرة على بعض مكوناته، بينما حاول النظام التحول إلى نموذج "إيران الردع" بالاعتماد على القوة الصاروخية، إلا أن التطورات الأخيرة أضعفت هذا المفهوم إلى حد كبير.

وأشار فايز إلى أن الحرب الحالية لم تعد مجرد مواجهة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل أصبحت مواجهة تهدف إلى حماية الجغرافيا والهوية الوطنية الإيرانية. وأوضح أن إيران تتميز بهوية وطنية مركبة تضم 9 قوميات رئيسية، منها الأكراد والأذريون والبلوش والعرب، وأن سقوط النظام المركزي في طهران قد يؤدي إلى تفكك إيران جغرافيا وهوياتيا، لأن النظام المركزي هو الحامي للهوية الوطنية على مر التاريخ.

وأكد فايز أن هذه الحرب تجاوزت فكرة إسقاط النظام، لتصبح حماية للجغرافيا والهوية الوطنية، مضيفا أن الشرعية الحالية للمرشد مجتبى علي خامنئي ترتكز على هذا السياق الأمني والحربي، وهو ما يجعل أي مقترح لوقف إطلاق النار عمليا أسوأ من استمرار المواجهة، لأنه قد يؤدي إلى تقويض النفوذ الإقليمي وإضعاف الردع الصاروخي، وإحداث خلل في التوازن الداخلي لطهران.

وختم فايز بالإشارة إلى أن النظام الإيراني الحالي، بما يشمله من قيادات مثل مجتبى خامنئي، تطور بفعل هذه الحروب السابقة، وأن سياسته الحالية لا يمكن فهمها إلا في إطار حماية البنية الجغرافية والهوية الوطنية، وليس مجرد الحفاظ على الحكم السياسي أو مواجهة خصومه الإقليميين التقليديين.