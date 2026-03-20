ماذا فعل ترمب بصورة أوباما داخل البيت الأبيض؟

أثار مقدم البودكاست بيني جونسون جدلا على الإنترنت بنشره مقطع فيديو على منصة إكس، إذ زعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل صورة الرئيس الأسبق باراك أوباما من موقعها التقليدي داخل البيت الأبيض.

وفي المقطع، يصوّر جونسون من داخل البيت الأبيض ويصف مكان وضع الصورة بأنه "أطرف شيء"، قبل أن يحرّك الكاميرا ليُظهر الصورة موضوعة في منتصف درج، بعيدا عن الأنظار.

ويشير جونسون إلى أن الصورة لم تعد معروضة في الردهة الكبرى للبيت الأبيض، حيث جرت العادة على تعليق صور الرؤساء السابقين.

وانتشر الفيديو بسرعة على منصة إكس، محققا أكثر من 2.2 مليون مشاهدة ومثيرا موجة من ردود الفعل المنقسمة بشدة.

وقال غيبس إن صور الرؤساء في البيت الأبيض تعامل تقليديا كقطع تاريخية وليست كبيانات سياسية، ويمكن لمكان عرض صورة رئيس سابق أن يثير الانتباه لأنه يُنظر إليه غالبا كرمز، خصوصا في فترات التوتر السياسي المتصاعد.

وتبرز الطبيعة الواسعة الانتشار لمقطع جونسون كيف أن التغييرات الصغيرة داخل البيت الأبيض يمكن أن تتحول إلى نقاط اشتعال في نقاشات سياسية وثقافية أوسع على الإنترنت.

وكتب جونسون في تعليق على المنشور: "يجب أن تروا ما فعله ترامب بصورة أوباما في البيت الأبيض"، مرفقا برمز تعبيري للعينين. واتخذ آخرون نبرة أكثر دعمًا أو استخفافا، حيث كتب أحدهم: "هذا مضحك، أحب ذلك"، بينما قال آخر: "أوباما محظوظ أن صورته ما زالت موجودة في البيت الأبيض"!

واتهمت عدة تعليقات ترامب بالتصرف بدافع الحقد، بينما اعتبر آخرون أن رد الفعل مبالغ فيه.