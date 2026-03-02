تعرضت العاصمة الإيرانية مساء اليوم الاثنين، لغارات أمريكية إسرائيلية جديدة، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، نُقل عدد كبير منهم إلى أحد مشافي العاصمة لتلقي العلاج.

وأفاد مراسل الجزيرة في إيران عمر هواش، من أحد مستشفيات طهران، أن وتيرة الغارات المتلاحقة تعني تدفقا مستمرا للمصابين، في وقت أُعلن فيه عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 555 قتيلا، إضافة إلى أضعاف هذا العدد من الجرحى، ما يضع القطاع الصحي تحت ضغط غير مسبوق.

وأشار هواش إلى أن الضغط يتركز بشكل خاص على مشافي طهران وبعض المدن الأخرى التي طالتها الغارات، موضحا أن السلطات اضطرت إلى إجلاء مرضى من أحد أكبر مستشفيات العاصمة بعد تعرضه لأضرار نتيجة قصف طال محيط هيئة الإذاعة والتلفزيون. كما تضرر أحد المباني التابعة لخدمات الطوارئ الإيرانية بشكل كبير، ما زاد من تعقيد عمليات الاستجابة السريعة.

ورغم حجم الخسائر والضغط المتصاعد، تؤكد السلطات الصحية استمرارها في تقديم الخدمات الطبية للمصابين، والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية، وذلك على الرغم من العقوبات والحصار المفروضين على البلاد، وفي ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسع رقعتها.

ويعكس المشهد داخل المستشفيات، وفق مراسل الجزيرة، جانبا من التداعيات المباشرة للحرب على المدنيين والبنية التحتية الصحية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع إضافي في أعداد الضحايا مع استمرار القصف.