وزير بريطاني: ملتزمون بالدفاع عن دول الخليج وإسرائيل لم تطلب منا التدخل

كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، عن تلقي المملكة المتحدة طلبات من عدد من الدول الخليجية للدعم الدفاعي. وقال "تركز المملكة المتحدة على حماية حلفائها في الخليج، وقد تلقت بالفعل عددا من الطلبات من دول الخليج العربي للدعم الدفاعي، ولم تتلق أي طلب للدفاع عن إسرائيل". مؤكدا أن المشاركة البريطانية تشمل جميع الجهود الدفاعية في المنطقة بشكل عام، دون تجاوز الصلاحيات المحددة في القرار الأخير.

وأشار فالكونر، في حديثه لبرنامج "المسائية" على الجزيرة مباشر، إلى أن موقف المملكة المتحدة من الحرب الحالية مع إيران محدد ودفاعي، ويهدف بشكل أساسي إلى حماية حلفائها في المنطقة ومنع تعرضها للهجمات الصاروخية.

وأوضح فالكونر أن الحكومة البريطانية، كما صرح رئيس الوزراء كير ستارمر في مجلس العموم، سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية، بما في ذلك قاعدة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي، ليس لشن هجوم على إيران، بل لحماية الحلفاء والرعايا البريطانيين في الخليج والتصدي لقدرات إيران الصاروخية.

وفيما يخص طبيعة المشاركة البريطانية، شدد فالكونر على أن القرار البريطاني محدد وصريح، ولا يتضمن أي عمليات هجومية ضد إيران، قائلا "لقد كنت واضحا تماما حول طبيعة هذا القرار والصلاحيات المحددة فيه". وأضاف أن المشاركة البريطانية ترتكز على صد الهجمات الطائشة التي قد تهدد مصالح بريطانيا أو حلفاءها، ولا تستهدف القدرات النووية الإيرانية بشكل مباشر.

وعن إمكانية إنشاء تحالف هجومي مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، أكد فالكونر أن المملكة المتحدة لن تشارك في عمليات هجومية، لكنها ملتزمة بالعمل الدفاعي ضمن شراكاتها القائمة، بما في ذلك سرب مشترك من طائرات "التايفون" مع قطر، ودفاعات مشتركة في الخليج لحماية شركائها.

إعلان

وفي معرض حديثه عن القاعدة الجوية البريطانية في قبرص، أشار إلى أنها تعرضت لهجوم محدود بطائرات مسيرة، ما استدعى إخلاء العسكريين والعائلات غير الأساسيين كإجراء احترازي، مؤكدا أن القاعدة لم تُستخدم لشن أي هجوم على إيران، وأن الهجوم لم يتم تحديد مرتكبه بدقة.