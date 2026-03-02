زلزال في قمة الهرم.. هل تهتز منظومة الحكم في إيران؟

أثار اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي تساؤلات واسعة بشأن مآلات بنية الحكم واستمرارية القرار السياسي والعسكري في إيران، ومدى تأثر المؤسسات التي كانت مرتبطة مباشرة بالمرشد، خاصة في ظل الحرب الجارية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ولا يشكل المرشد الإيراني مجرد مرجعية دينية، إذ يقف على رأس منظومة معقدة تتقاطع عندها خيوط السلطة والنفوذ بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، لكنها تنتهي جميعا عند مركز واحد، مما يجعل أي غياب مفاجئ له حدثا مفصليا يمس توازن السلطة، واستمرارية القرار السياسي والعسكري، وفق تقرير للصحفي عبد القادر عراضة.

وشكَّل المرشد الإيراني، منذ الثورة الإسلامية عام 1979، هرم السلطة في إيران ضمن نظام مزدوج يجمع بين المؤسسات السياسية والدينية، ويستند إلى مفهوم "ولاية الفقيه" الذي يمنحه صفة القائد السياسي والديني في آن واحد، ويخوّل له اتخاذ القرار النهائي في الملفات الإستراتيجية الكبرى، بما فيها السياسة الخارجية والبرنامج النووي.

1. المرشد الأعلى علي خامنئي (قُتل في الهجمات الأخيرة)

الصفة: أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد.

الصلاحيات:

رسم السياسات العامة للدولة.

الإشراف على السلطات الثلاث.

تعيين قادة الجيش والحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان.

إعلان الحرب والسلام.

عزل رئيس الجمهورية.

التصديق النهائي على قرارات مجلس الأمن القومي.

المدة: غير محدَّدة، إذ يستمر في المنصب ما لم يُعزل أو يتوفَّ.

2. رئاسة الجمهورية – مسعود بزشكيان

الصفة: أعلى مسؤول منتخب.

المدة: 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الصلاحيات:

إدارة الشؤون اليومية للدولة.

تنفيذ السياسات الداخلية والخارجية ضمن سقف توجهات المرشد.

توقيع الاتفاقيات الدولية.

رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الدفاع.

قراراته في الملفات الإستراتيجية مرهونة بموافقة المرشد.

إعلان

3. مجلس الشورى الإسلامي – محمد باقر قاليباف

العدد: 290 نائبا.

المدة: يُنتخب أعضاؤه دوريا (وفق النظام الانتخابي المعتمد).

الصلاحيات:

سن القوانين.

مراقبة أداء الحكومة.

استجواب الوزراء.

طرح الثقة بالرئيس.

القوانين لا تُنفذ إلا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.

4. السلطة القضائية – برئاسة غلام حسين محسني إجئي

المدة: 5 سنوات.

آلية التعيين: يعيّنه المرشد الأعلى.

الصلاحيات:

إدارة الجهاز القضائي.

الإشراف على تطبيق القوانين ضمن الإطار الدستوري.

5. مجلس صيانة الدستور – برئاسة أحمد جنتي

العدد: 12 عضوا – 6 يعيّنهم المرشد مباشرة – 6 ينتخبهم البرلمان.

المدة: 6 سنوات.

الصلاحيات:

مراجعة القوانين والتأكد من توافقها مع الدستور والشريعة.

الإشراف على انتخابات الرئاسة والبرلمان ومجلس خبراء القيادة والاستفتاءات.

قبول المرشحين أو رفضهم.

6. مجمع تشخيص مصلحة النظام – صادق آملي لاريجاني

العدد: 31 عضوا.

المدة: 5 سنوات.

آلية التعيين: يعيّنهم المرشد الأعلى.

الصلاحيات:

الفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

تقديم المشورة في القضايا الإستراتيجية.

أداء دور محوري في حال موت المرشد أو عجزه.

7. مجلس خبراء القيادة – برئاسة محمد كرماني

العدد: 88 فقيها.

المدة: 8 سنوات (انتخاب مباشر).

الصلاحيات:

اختيار المرشد الأعلى.

مراقبة أدائه.

عزله نظريا إذا فقد شروط القيادة.

المنظومة الأمنية والعسكرية

8. الحرس الثوري – بقيادة اللواء محمد باكبور (قُتل في الهجمات)

العدد: نحو 125 ألف فرد.

الصلاحيات: القوة العسكرية الأبرز، ويتبع مباشرة للمرشد الأعلى.

9. قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)

العدد: تضم ملايين الأشخاص.

التبعية: تحت سلطة الحرس الثوري.

10. الشرطة – بقيادة العميد أحمد رضا رادان

العدد: أكثر من 210 آلاف فرد.

المهمة: الأمن العام والخط الأمامي الداخلي.

11. القوات المسلحة النظامية

العدد: نحو 470 ألف جندي.

القائد العام: المرشد الأعلى.

رئيس الأركان: اللواء عبد الرحيم موسوي (قُتل في الهجمات الأخيرة).

المجالس العليا ذات الطابع الأمني

12. المجلس الأعلى للأمن القومي

الرئيس: مسعود بزشكيان.

الأمين: علي لاريجاني.

الصلاحيات: مناقشة التهديدات الأمنية وصياغة السياسات الدفاعية.

القرارات لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة المرشد.

13. مجلس الدفاع