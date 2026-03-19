هل يتجه ترمب نحو حرب برية مع إيران؟

مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنها تدرس نشر قوات برية في حرب إيران، انبرت التحليلات محاولة تفسير هذا القرار المرتقب، ومدى واقعيته خاصة وأن لا أحد كان يتوقعه.

وبحسب رويترز، يناقش المسؤولون الأمريكيون احتمال إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة، غير أن القرار لم يُتخذ بعد.

وفي مقال لها، تحدثت نيوزويك عن 5 سيناريوهات للتدخل الأمريكي البري المرتقب.

وبينما لا يُعتقد أن أيا من هذه الخيارات وشيك، فإن مجرد التفكير فيها يُظهر أن الصراع قد يتطور بسرعة إلى مرحلة أكثر خطورة.

فإدارة ترمب تبدو حريصة على الحفاظ على الخيارات المطروحة لديها دون التورط في تصعيد واسع، ولكن الفجوة بين الحرب المحدودة والتصعيد الواسع تتقلص، مما يخلق تحديات سياسية وعسكرية معقدة.

وقالت مجلة نيوزويك إن من شأن إرسال قوات برية أن يغير بشكل جذري طبيعة الصراع وحدته، ويُغير ميزان القوة في المنطقة، لكنه في الوقت نفسه يشكل خطرا كبيرا على القوات الأمريكية.

تأمين المواد النووية الإيرانية

وأوضحت أن أحد الخيارات المطروحة هو إرسال قوات برية لتأمين مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مبرزة أن هذه المهمة ستكون معقدة للغاية، حيث إن تلك المواد منتشرة على عدة مواقع محصنة ضد الهجمات.

الاستيلاء على جزيرة خارك

السيناريو الثاني يرتبط بالاستيلاء على جزيرة خارك، التي تُعدّ المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.

وستقلل السيطرة على الجزيرة قدرة إيران على تصدير النفط، مما يحد من مصدر دخلها الرئيسي.

لكن هذه العملية تحمل مخاطر كبيرة، حيث يمكن لإيران استهداف الجزيرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مما قد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة للقوات الأمريكية، وفقا لنيوزويك.

تأمين مضيق هرمز

وبالنظر لأهمية الاقتصادية العالمية، توضح المجلة الأمريكية أن تأمين مضيق هرمز قد يتطلب نشر قوات على الساحل الإيراني، غير أن المهمة ستكون عسيرة ومحفوفة بالمخاطر.

حماية البنية الحيوية للطاقة

ويبرز تقرير نيوزويك أن من الخيارات الأخرى التي تُناقش نشر القوات الأمريكية لتأمين الأصول الحيوية للطاقة في إيران.

وذكرت أن تأمين مواقع الطاقة الكبيرة يتطلب وجودا بريا مستداما، مما يعرض القوات الأمريكية للهجمات بالصواريخ والمسيّرات.

غزو شامل

واستبعدت المجلة سيناريو غزو إيران واحتلالها بشكل كامل، حيث من المرجح أن يتسبب هذا الخيار في نزاع طويل الأمد، كما حدث في العراق وأفغانستان.

وبحسب نيوزويك، فالدعم الشعبي الأمريكي لخيار إرسال قوات برية على الأرض ضعيف، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 60% من الأمريكيين يعارضون نشر القوات البرية في إيران، ويمتد هذا الرفض حتى عبر الحزب الجمهوري.