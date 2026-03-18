نقلت نيويورك تايمز عن عدد من المحللين قولهم إن اغتيال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني -في غارة جوية إسرائيلية أمس الثلاثاء- قد يمهد الطريق أمام الجيش الإيراني، لإحكام قبضته على نظام الحكم في البلاد التي تتعرض لحرب أمريكية إسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن لاريجاني كان بمثابة الجسر بين الأطراف المتشددة داخل المؤسسة العسكرية والفصائل السياسية الأكثر اعتدالاً في منظومة الحكم في البلاد، وأصبح القائد الفعلي لإيران بعد أن أودت أُولى الغارات الجوية الإسرائيلية بحياة كبار المسؤولين وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أوروبا ترفض مساعدة ترمب بحرب إيران وهذه تقديراتهم لوقفها

أوروبا ترفض مساعدة ترمب بحرب إيران وهذه تقديراتهم لوقفها list 2 of 2 أقصى اليمين قد يحكم فرنسا بسبب مواقف أقصى اليسار end of list

وأشارت الصحيفة إلى أن لاريجاني -الذي وصفته بالسياسي المحافظ والمخضرم- كان يحظى بثقة علي خامنئي، واتسعت مسؤولياته باطراد على مدار الأشهر القليلة الماضية، ولعب دور المنسق مع الحلفاء والدول المجاورة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني رفيع المستوى -رفض الكشف عن هويته- قوله إن اغتيال لاريجاني أثار صدمة عميقة، وقلقا من أن الاغتيالات الإسرائيلية ستتواصل حتى تصفية جميع أعضاء القيادة الإيرانية وإسقاط الجمهورية الإسلامية.

وفي تصريح لنيويورك تايمز، قال عضو في الحرس الثوري -طلب عدم الكشف عن هويته- إن اغتيال لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني قد يؤدي لتعزيز شوكة المتشددين ويعزز إحكام قبضتهم على السلطة في البلاد.

عسكرة النظام

وعن تداعيات ذلك الاغتيال، قال حميد رضا عزيزي -وهو خبير في الشؤون الأمنية الإيرانية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية- إن تلك العملية تعني مزيدا من عسكرة النظام في إيران.

وأشار عزيزي -في حديث مع نيويورك تايمز- إلى أن أنه برحيل لاريجاني مالت الكفة بالكامل لصالح النخبة العسكرية، وأصبح صعبا تصوُّر كيف سيكون بإمكانها طرح أفكار جديدة بهدف إنهاء الحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران.

إعلان

ومن جانبه، قال علي آلفونه -هو باحث أول في معهد دول الخليج العربية بـواشنطن– إن اغتيال لاريجاني سيؤدي إلى تسريع وتيرة ما سماه "تشدد النظام" وترسيخ نفوذ الحرس الثوري.

ومن وجهة نظر إيرانية، وصف حاتف صالحي -وهو محلل سياسي محافظ مقرب من الحكومة- لاريجاني بأنه كان أهم وأكفأ حلقة وصل بين القيادتين الأمنية والسياسية في إيران.

وكتب صالحي -عبر منصات التواصل الاجتماعي- قائلا إن اغتيال لاريجاني قد يقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب.